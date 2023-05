La continuidad de Miguel Rondelli en Emelec estaría en la cuerda floja, después de que se informara que el entrenador recibió un ultimátum para seguir en el cuadro azul de cara a los próximos partidos.

A Rondelli le habrían condicionado victorias para los siguientes dos encuentros, vs Huracán por la Copa Sudamericana y vs Guayaquil City en la LigaPro, si el entrenador no obtiene buenos resultados podría ser despedido.

Este martes 23 de mayo de 2023 Stéffano Dueñas informó que hasta el momento la directiva mantiene firme a Miguel Rondelli en el cargo. El argentino no tendría ningún condicionamiento para los siguientes encuentros de Copa Sudamericana y LigaPro.

Emelec llega a su partido de Copa Sudamericana con la obligación de sumar puntos. Los azules tienen 4 puntos y puntuar en Argentina lo deja en una cómoda posición para los siguientes encuentros, en los cuales será local ante Guaraní y Danubio. El futuro de Rondelli se decidirá en las próximas horas.