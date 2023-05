En medio de la búsqueda de refuerzos para la siguiente etapa del torneo, Liga de Quito busca nombres para reemplazar a Óscar Zambrano y Sebastián González y este miércoles se conoció cuál será el nuevo futbolista en el equipo ‘albo’ para esa posición.

Como dio a conocer el periodista Stalin Cobeña, Juan Sebastián Rodríguez fue ascendido al primer equipo de los ‘albos’. Rodríguez fue otro de los nombres que destacó con la selección de Ecuador sub 17. El espacio lo tomará mientras los dos mencionados juegan la Copa del Mundo sub20.

González y Zambrano son no solo dos de los elementos a seguir en la Mini-Tri si no también son claves en el funcionamiento de LDUQ para Luis Zubeldía. No se espera que Rodríguez sea el nuevo titular.

Lo más probable es que, como pasó en el Capwell, tomen la titularidad Mauricio Martínez y Marcos Olmedo en el medio sector hasta junio que regresen los dos canteranos.