Los Angeles Lakers enfrentará a New Orleans Pelicans por la NBA, y en Bolavip te contamos cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido en Estados Unidos.

Dónde ver EN VIVO Los Angeles Lakers vs New Orleans Pelicans por la NBA en Estados Unidos

Los Angeles Lakers se medirán ante New Orleans Pelicans por la NBA, HOY, miércoles 15 de febrero. El partido de llevará a cabo en el Crypto.com Arena, casa del conjunto angelino.

El equipo entrenado por Darvin Ham, arriba a este encuentro tras perder ante Portland Trail Blazers por 127 a 115, y se ubican en la decimotercera posición de la Conferencia Oeste. En los últimos 3 juegos, no pudieron contar con su estrella, LeBron James, que para hoy también es duda.

Por el lado del conjunto liderado por Willie Green, llegan a este duelo tras vencer a Oklahoma City Thunder por 103 a 100, y se encuentran en la séptima posición de la Conferencia Oeste, en zona de play-in. Para este cruce ante los Lakers, no estará Zion Williamson, la estrella del equipo.

Posibles alineaciones de Los Angeles Lakers vs New Orleans Pelicans

Los Angeles Lakers:

PG: Dennis Schroder

SG: D'Angelo Russell

SF: LeBron James (en duda)

PF: Rui Hachimura

C: Anthony Davis

New Orleans Pelicans:

PG: CJ McCollum (en duda)

SG: Brandon Ingram

SF: Trey Murphy

PF: Herbert Jones

C: Jonas Valanciunas

El partido entre Los Angeles Lakers y New Orleans Pelicans se podrá ver en Estados Unidos a través de ESPN, ESPN, Deportes, Spectrum SportsNet, Bally Sports New Orleans y por la plataforma de streaming de FuboTV, a partir de las 22:00 hs (ET) / 19:00 hs (PT).

En Latinoamérica este juego será transmitido por ESPN y a través de la plataforma de streaming de Star+.

Horario en el resto de los países:

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 00:00 horas (16/02)

República Dominicana y Puerto Rico: 23:00 horas

Colombia y Ecuador: 22:00 horas

México: 21:00 horas (CDMX)

El pronóstico de Los Angeles Lakers vs New Orleans Pelicans según las casas de apuestas

DraftKings, sitio de apuestas deportivas online, marca como candidato a ganar este partido a Los Angeles Lakers con un handicap de -5, mientras que el de New Orleans Pelicans es de +5.