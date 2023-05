Miami Heat se enfrenta ante New York Knicks en el tercer encuentro de las Seminifinales de la Conferencia Este. Conoce el horario, alineaciones, pronósticos y toda la información.

Miami Heat vs. New York Knicks por el Juego 3 de los Playoffs de la NBA: Alineaciones y pronósticos

Miami Heat recibe a New York Knicks HOY, sábado 6 de mayo en el partido correspondiente al Juego 3 de las Semifinales de Conferencia Este, serie que se muda al Kaseya Center.Los de Florida consiguieron una victoria fuera de casa que les da la posibilidad de dejar la serie a punto de definición tras sus partidos de local. Conoce los horarios, alineaciones, canal de TV y pronósticos para este encuentro.

Alineaciones de New York Knicks vs. Miami Heat para el Juego 3:

New York Knicks:

PG: Gabe Vincent

SG: Max Strus

SF: Jimmy Butler (en duda)

PF: Kevin Love

C: Bam Adebayo

Miami Heat:

PG: Jalen Brunson (en duda)

SG: R.J. Barrett

SF: Josh Hart

PF: Julius Randle (en duda)

C: Mitchell Robinson

¿Cómo llegan los Knicks y los Heat al Juego 3 de los Playoffs?

Los dirigidos por Erik Spoelstra lograron ingresar en el 8° puesto de la Conferencia Este tras los Play In, al derrotar a los Chicago Bulls en el segundo encuentro. Sin embargo, en los Playoffs lograron mostrar su mejor nivel y en primera ronda lograron eliminar al 1° de la Conferencia Este, los Milwaukee Bucks, por 4 a 1. Además, lograron vencer en el juego 1 ante los Knicks por 108 a 101 con Jimmy Butler siendo la figura del encuentro, con 25 puntos y 11 rebotes, aunque sufrió una molestia y es duda para este encuentro.

El equipo dirigido por Tom Thibodeau finalizó 5° en la Conferencia Este durante la temporada regular con un récord de 47 victorias y 35 derrotas. Durante los cuartos de final de Conferencia en los Playoffs los de Nueva York derrotaron a los Cleveland Cavaliers por 4 - 1, uno de los equipos más llamativos durante la primera fase de la liga. En la actual serie lograron recomponerse en el juego 2, con una victoria por 111 a 105, donde Julius Randle fue una de las figuras, con 25 puntos, 12 rebotes y 8 asistencias.

Horarios para Miami Heat vs. New York Knicks por el Juego 3:

Este encuentro entre Miami Heat vs. New York Knicks se llevará a cabo HOY, sábado 6 de mayo a partir de las 15:30 hs (ET), 14:30 hs (CT), 13:30 hs (MT) y 12:30 hs (PT) de los Estados Unidos.

Día: Sábado 5 mayo de 2023.

Hora en Estados Unidos: 15:30 hs (ET), 14:30 hs (CT), 13:30 hs (MT) y 12:30 hs (PT).

Lugar: Kaseya Center.