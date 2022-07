Portland Trail Blazers y New York Knicks se estarán enfrentando por la NBA Summer League 2022. Entérate todos los detalles: día, horario, canal de TV, streaming y pronóstico.

Portland Trail Blazers se estará enfrentando ante New York Knicks HOY, domingo 17 de julio en el Thomas & Mack Center de Las Vegas para llevar a cabo un juego correspondiente al último día de la NBA Summer League 2022. Entérate todos los detalles de este duelo: día, horario, canal de TV, streaming y pronósticos.

Los detalles de la Pretemporada de la NBA

Después del California Classic y Salt Lake City, todas las franquicias pusieron rumbo a Las Vegas para disputar la Summer League 2022. Dicho certamen comenzó el jueves 7 de julio y se llevará a cabo en el Thomas & Mack Center.

Este será el lugar de encuentro para todos los equipos de la NBA con sus planteles repletos de jóvenes jugadores, siendo este un momento perfecto para ver a las próximas estrellas de la liga. El certamen se extenderá hasta el domingo 17 de julio, cuando se juege el partido por el campeonato.

En la Summer League 2022 de Las Vegas participarán los 30 equipos de la NBA. En esta edición no habrán conjuntos invitados como sí paso en otros años, ni estará ausente ninguna franquicia.

Portland Trail Blazers vs New York Knicks: Horario y lugar

Este encuentro entre Portland Trail Blazers vs New York Knicks se llevará a cabo HOY, domingo 17 de julio del 2022 en el Thomas & Mack Center a partir de las 15:00 hs (ET), 14:00 hs (CT), 13:00 hs (MT) y 12:00 hs (PT) de los Estados Unidos.

Día: Domingo 17 de julio del 2022.

Hora en Estados Unidos: 15:00 hs (ET), 14:00 hs (CT), 13:00 hs (MT) y 12:00 hs (PT).

Lugar: Thomas & Mack Center (Las Vegas).

Horario en el resto de países:

España: 21:00 horas.

Argentina, Chile, Uruguay y Brasil: 16:00 horas.

Paraguay, Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana: 15:00 horas.

México, Colombia, Ecuador, Perú y Panamá: 14:00 horas.

Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua: 13:00 horas.

Portland Trail Blazers vs New York Knicks: ¿Cómo ver en vivo online la NBA Summer League 2022?

Estados Unidos : ESPN

: ESPN Streaming en todo el mundo : NBA League Pass.

: NBA League Pass. Canadá : NBA TV Canadá.

: NBA TV Canadá. Latinoamérica: ESPN Extra.

ESPN Extra. México: ESPN Play.

Portland Trail Blazers vs New York Knicks: ¿Cuáles son los pronósticos?