Las 500 Millas de Indianápolis realizarán HOY, domingo 29 de mayo su edición N° 106 en el óvalo del Indianápolis Motor Speedway. ¿Quién se quedará con el trofeo Borg Warner? Entérate todos los detalles: horario, pilotos, pronósticos, canal de TV y streaming para ver esta edición del IndyCar.

Desde el martes comenzaron los entrenamientos, que en total fueron nueve sesiones, además de las clasificaciones del 21 y 22 de mayo, con la participación de 33 pilotos, quienes buscarán alcanzar la gloria en el óvalo en la gran carrera.

Scott Dixon y Alex Palou, del equipo Ganassi, son los favoritos para quedarse con el triunfo en una carrera donde también estará el mexicano Pato O'Ward, del Arrow McLaren, quien buscará mejorar su mejor sitio, un cuarto lugar.

Indy 500: Horario de la carrera

Le edición N° 106 de las 500 millas que se disputará en el Indianápolis Motor Speedway dará inicio a partir de las 12:30 hs (ET), 11:30 hs (CT), 10:30 hs (MT) y 09:30 hs (PT) de los Estados Unidos.

Indy 500: qué pilotos participarán

1 Tony Kanaan - Chip Ganassi Racing-Honda

2 Josef Newgarden - Team Penske-Chevrolet

3 Scott McLaughlin - Team Penske-Chevrolet

4 Dalton Kellett - A.J. Foyt Enterprises-Chevrolet

5 Pato O'Ward - Arrow McLaren SP-Chevrolet

06 Helio Castroneves - Meyer Shank Racing-Honda

6 Juan Pablo Montoya - Arrow McLaren SP-Chevrolet

7 Felix Rosenqvist - Arrow McLaren SP-Chevrolet

8 Marcus Ericsson - Chip Ganassi Racing-Honda

9 Scott Dixon - Chip Ganassi Racing-Honda

10 Alex Palou - Chip Ganassi Racing-Honda

11 JR Hildebrand - AJ Foyt Enterprises-Chevrolet

12 Will Power - Team Penske-Chevrolet

14 Kyle Kirkwood - A.J. Foyt Enterprises-Chevrolet

15 Graham Rahal - Rahal Letterman Lanigan Racing-Honda

18 David Malukas - Dale Coyne Racing with HMD Motorsports-Honda

20 Conor Daly - Ed Carpenter Racing-Chevrolet

21 Rinus VeeKay - Ed Carpenter Racing-Chevrolet

23 Santino Ferrucci - Dreyer & Reinbold Racing-Chevrolet

24 Sage Karam - Dreyer & Reinbold Racing-Chevrolet

25 Stefan Wilson - DragonSpeed / Cusick Motorsports-Chevrolet

26 Colton Herta - Andretti Autosport w/Curb Agajanian-Honda

27 Alexander Rossi - Andretti Autosport-Honda

28 Romain Grosjean - Andretti Autosport-Honda

29 Devlin DeFrancesco - Andretti Steinbrenner Autosport-Honda

30 Christian Lundgaard - Rahal Letterman Lanigan Racing-Honda

33 Ed Carpenter - Ed Carpenter Racing-Chevrolet

45 Jack Harvey - Rahal Letterman Lanigan Racing-Honda

48 Jimmie Johnson - Chip Ganassi Racing-Honda

51 Takuma Sato - Dale Coyne Racing with RWR-Honda

60 Simon Pagenaud - Meyer Shank Racing-Honda

77 Callum Ilott - Juncos Hollinger Racing-Chevrolet

98 Marco Andretti - Andretti Herta Autosport w/ Marco & Curb

Indy 500: VER EN VIVO por TV y Streaming en Estados Unidos

La carrera de HOY, domingo 29 de mayo será transmitida para USA por NBC USA, además se podrá ver ONLINE a través de la plataforma de Peacock. Esta plataforma se encargó de todas las emisiones de los eventos de la categoría.

IndyCar 500: ¿Cuáles son los pronósticos?

Corredor Ganador Top 3 Top 5 Scott Dixon +550 +150 -140 Alex Palou +600 +160 -140 Pato O'Ward +900 +230 +100 Rinus Veekay +1100 +300 +130 Josef Newgarden +1200 +300 +140

*Datos extraídos de DraftKings correspondientes al Domingo 29 de mayo a las 10:00 hs (ET) de los Estados Unidos.