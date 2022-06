Ya culminada la Copa de la Liga, certamen que Boca ganó, este viernes 3 de junio comienza la Liga Profesional de Fútbol 2022. El partido inaugural será entre Barracas Central y Central Córdoba, mientras que el sábado, domingo y lunes continuaran los duelos.

Entre los encuentros más destacados de la Fecha 1 están: San Lorenzo vs Independiente, Racing Club vs Huracán, Estudiantes vs Gimnasia, Boca Juniors vs Arsenal y Defensa y Justicia vs River Plate.

¿Cómo ver la Liga Profesional de Fútbol 2022 en Estados Unidos? Todos los partido del certamen del torneo argentino se podrán disfrutar por tres medios diferentes: ViX, Fanatiz y TyC Sports Internacional.

Liga Profesional de Fútbol 2022: El calendario de la Fecha 1

Viernes 3 de junio

Barracas Central vs Central Córdoba a partir de las 19:00 hs (ET) y 16:00 (PT) .

Sábado 4 de junio

Atlético Tucumán vs Colón de Santa Fe a partir de las 11:00 hs (ET) y 08:00 (PT) .

a partir de las . San Lorenzo vs Independiente a partir de las 13:00 hs (ET) y 10:00 (PT) .

a partir de las . Banfield vs Newell's a partir de las 15:30 hs (ET) y 12:30 (PT) .

a partir de las . Patronato vs Vélez Sarsfield a partir de las 18:00 hs (ET) y 15:00 (PT) .

a partir de las . Platense vs Godoy Cruz a partir de las 20:30 hs (ET) y 17:30 (PT) .

Domingo 5 de junio

Unión de Santa Fe vs Tigre a partir de las 12:00 hs (ET) y 09:00 (PT) .

a partir de las . Talleres de Córdoba vs Sarmiento a partir de las 12:00 hs (ET) y 09:00 (PT) .

a partir de las . Estudiantes vs Gimnasia a partir de las 16:00 hs (ET) y 13:00 (PT) .

a partir de las . Boca Juniors vs Arsenal a partir de las 18:30 hs (ET) y 15:30 (PT) .

a partir de las . Defensa y Justicia vs River Plate a partir de las 20:30 hs (ET) y 17:30 (PT) .

Lunes 6 de junio