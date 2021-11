Este sábado 06 de noviembre se estará enfrentando Canelo Álvarez ante Caleb Plant en el MGM Grand Hotel de Las Vegas (Nevada) en un combate que estará unificando los cuatro cinturones de la división supermediano. Conoce todos los detalles de la pelea: Pronóstico, fecha, horario, streaming y canal de TV para ver EN VIVO ONLINE.

En esta velada de boxeo el mexicano pondrá en juego los cinturones supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB), mientras que el estadounidense expondrá el restante de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Por este combate Canelo Álvarez se asegurará 40 millones de dólares, aunque la cifra podrá aumentar dependiendo de la taquilla. Por otra parte, Caleb Plant ganará unos 10 millones de dolares, siendo esta una de las brechas económicas más significativa en los últimos meses.

En el caso de ganar, Canelo Álvarez se convertiría en el primer boxeador de Latinoamérica en ser campeón absoluto de una división. En los últimos meses el el argentino Brian Castaño intentó esto, pero sin éxito, ante Jermell Charlo tras un fallo escandaloso en su contra que le impidió la victoria.

+ Tras dejarles un mensaje a Canelo Álvarez y a México, Caleb Plant arremetió contra Mike Tyson.

Canelo Álvarez vs. Caleb Plant: ¿Cómo es la cartelera completa?

Peso supermediano: Canelo Álvarez vs. Caleb Plant.

Peso supermediano: Anthony Dirrell vs. Marcos Hernández.

Peso supergallo: Rey Vargas vs. Leonardo Báez.

Peso superligero: Elvis Rodríguez vs. Juan Pablo Romero.

Peso superpluma: Jose Manuel Gómez vs. José Antonio Meza.

Peso mosca: Joselito Velázquez vs. Gilberto Mendoza.

Peso supermediano: Ronald Ellis vs. TBA (To be announced - Por anunciar).

Peso supermosca: Jan Salvatierra vs. Fernando Diaz.

+ Canelo Álvarez le hace petición a Vicente Fernández previo a su pelea.

Canelo Álvarez vs. Caleb Plant: ¿Cuándo y a qué hora ver en vivo el combate?

Este combate entre el mexicano y el estadounidense se llevará a cabo este sábado 06 de noviembre en el MGM Grand Hotel de Las Vegas a partir de las 21:00 hs (ET), 20:00 hs (CT), 19:00 hs (MT) y 18:00 hs (PT) de los Estados Unidos.

Día: Sábado 06 de noviembre del 2021.

Hora en Estados Unidos: 21:00 hs (ET), 20:00 hs (CT), 19:00 hs (MT) y 18:00 hs (PT).

Lugar: MGM Grand Hotel de Las Vegas.

Canelo Álvarez vs. Caleb Plant: ¿Qué canal transmite en USA?

Este duelo será transmitido en Estados Unidos mediante mediante Fox Sports y Showtime por el sistema PPV (Pay Per View).

+ Para saber cómo y cuándo ver EN VIVO ONLINE el duelo entre Canelo Álvarez y Caleb Plant en todo el mundo ingresa acá.

Canelo Álvarez vs. Caleb Plant: ¿Cuáles son los pronósticos?

Para este enfrentamiento las casas de apuestas de Estados Unidos (FanDuel) dan como favorito a Canelo Álvarez, ya que su triunfo cuenta con una cuota de -1000. Por otra parte, la victoria de Caleb Plant tiene una cuota de +640.

Resultado Cuota Canelo Álvarez -1000 Caleb Plant +640

+ Boxeo: Se desplomó en 45 segundos de pelea y lo acusan de farsante.

+ De la NBA al boxeo: El ex compañero de LeBron James que peleará junto a Jake Paul.

+ Travieso Arce explicó qué le falta a Canelo Álvarez para ser ídolo en México.