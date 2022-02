Sampson Lewkowicz, promotor de David Benavidez, encendió el inicio del año 2022. No quiere pelear contra Demetrius Andrade y vuelve a lanzar una indirecta hacia el boxeador mexicano...

El 2022 recién comenzó y en su calendario tiene grandes peleas que pueden llegarse a dar. Todas las miradas apuntan a los posibles compromisos de Saúl 'Canelo' Álvarez contra Gennady Golovkin y Jermall Charlo, pero el año que podría tener David Benavidez también llama la atención a los fanáticos...

Lo que sí es un hecho, al menos después de haber conocido las declaraciones de su promotor, es que el boxeador mexicoamericano está cada vez más lejos de enfrentarse a Demetrius Andrade. Sampson Lewkowicz no se guardó ningún comentario y opinó, sin rodeos, sobre la probabilidad de este combate.

En diálogo con BoxingScene.com, el mánager nacido en Uruguay comentó: "Estoy convencido de que esta pelea no pasará jamás. Creo que Eddie Hearn se equivocó con él. Demetrius Andrade es un peleador que apesta, no es horrible, pero es lo que es. Él no tiene ningún interes y tampoco debe querer verla".

"Si Eddie Hearn quiere realmente hacer la pelea y deshacerse de Demetrius Andrade Andrade por un mal trato, nos llamará. No lo ha hecho por una sencilla razón y es que no quiere atravesar por el proceso de hacer la pelea", agregó el promotor del mexicoamericano, descartando la chance de subirlos al ring.

David Benavidez insiste con Canelo Álvarez

Sampson Lewkowicz dio indicios sobre lo que apunta el mexicoamericano para el 2022 y mencionó el nombre del campeón unificado del peso súper mediano: "Canelo Álvarez está sobre la mesa como el número uno. Eso significa también mucho más dinero. Demetrius Andrade no trae lo mejor. No importa aquí si ganas o pierdes, nadie quiere pelear contra él porque te ves mal aceptando ese combate".