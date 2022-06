Según los informes que se dieron a conocer este viernes, se está preparando una pelea entre Errol Spence Jr. y Terence Crawford por el campeonato indiscutible de peso welter. Según el periodista de ESPN, Mike Coppinger, las dos superestrellas del boxeo se están "acercando" un acuerdo para llevar a cabo un combate en el mes de octubre.

Hace tiempo se viene especulando con una pelea entre, posiblemente, los dos mejores peleadores libra por libra del mundo. Ahora ya es casi un hecho que está en proceso.

Terence Crawford le comentó a Mike Coppinger en abril que estaría "sorprendido" si no llegaba a un acuerdo con Errol Spence Jr. El mayor obstáculo que se interpuso en el camino fue la asociación de Terence Crawford con Top Rank, que finaliza en noviembre.

Errol Spence Jr es administrado por Al Haymon, quien creó Premier Boxing Champions. PBC rara vez hace negocios con otros promotores, según Mike Coppinger.

"Soy libre de hacer lo que quiera", le aseguró Terence Crawford a Mike Coppinger. Además, agregó: "No hay nada que se interponga en el camino de nuestra pelea. No hay una compañía de promoción que lo bloquee, no hay un lado equivocado de la calle, no hay nada. Veamos quién es el mejor peso welter del mundo".

Hablando en el ring después de su victoria sobre Yordenis Ugas el 16 de abril, Errol Spence Jr dejó en claro contra quién quiere pelear: "Todo el mundo sabe a quién quiero a continuación. Quiero a Terence Crawford a continuación. Esa es la pelea que quiero. Esa es la pelea que todos los demás quieren".

Terence Crawford (38-0) ha sido el campeón de peso welter de la OMB desde que derrotó a Jeff Horn en junio de 2018. Defendió con éxito el título cinco veces, la más reciente con una victoria por nocaut técnico en el décimo asalto sobre Shawn Porter en noviembre. Por otra parte, Errol Spence Jr (28-0) retuvo los títulos de peso welter del CMB y la FIB y ganó el título de peso welter de la AMB con su victoria sobre Yordenis Ugas.