En los octavos de final de la Concachampions, Taty Castellanos marcó dos goles en 30 minutos e ilusiona a River Plate y a Marcelo Gallardo. ¿Se va de New York City FC?

Se ilusiona River Plate y Marcelo Gallardo: El golazo de Valentín Taty Castellanos con New York City FC

No había que esperar mucho y retomó las cosas donde las dejó. Valentín Castellanos jugó el primer partido de la temporada 2022 en medio de los rumores que lo vinculan con una trasferencia millonaria a River Plate y anotó un golazo con New York City FC que ilusiona a Marcelo Gallardo y compañía.

Aunque parecía que el goleador de la temporada MLS 2021 se alejaba de River, Bolavip Argentina informó que el equipo dirigido por Gallardo está a dispuesto a poner sobre la mesa los millones de dólares que pide New York City FC para vender a Castellanos.

El Taty Castellanos parece ser la obsesión de Marcelo Gallardo y no podía llegar una mejor noticia que la buena actuación que tuvo el delantero en el partido de ida de los octavos de final de la Concachampions entre New York City FC y Santos Guápiles, de Costa Rica.

En tan solo 30 minutos de juego, Valentín Castellanos anotó dos goles para encaminar la victoria de New York City FC por 0-2. Al minuto cinco del primer tiempo, Taty cruzó un fuerte remate de derecha desde el punto penal y puso el 1-0 en el marcador. ¡Lo mejor estaba por venir!

El golazo de Taty Castellanos con New York City FC que ilusiona a River Plate

Transcurría el minuto 29 del juego New York City FC vs. Santos Guápiles por los los octavos de final de la Concachampions cuando Taty Castellanos, al mejor estilo de un ‘9’ goleador, tomó un rebote adentro del área rival, no lo pensó dos veces y abrió el pie derecho para clavar el balón en el ángulo. ¡Golazo de Valentín! Y los primeros en ilusionarse son River Plate y Marcelo Gallardo.