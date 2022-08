En New York Yankees ratifican confianza en Aaron Boone pese a mala campaña en agosto de MLB 2022

El mes de agosto se está convirtiendo en un martirio para los New York Yankees, donde acumula un récord negativo en la temporada 2022 de Major League Baseball (MLB), que ha provocado la furia de los aficionados, apuntando contra su manager Aaron Boone.

No es para menos, ya que pasadas tres semanas del octavo mes del año, los Bombarderos del Bronx posee una marca de 14 derrotas y apenas seis victorias, perdiendo sus últimas seis series de partidos consecutivos, ante rivales como Toronto Blue Jays, Tampa Bay Rays, Boston Red Sox, Seattle Mariners (por dos) y St. Louis Cardinals.

Ante este panorama negativo, amortizado por el último triunfo, este martes, ante New York Mets por 4-2, los fanáticos de Yankees no paran de exigir la salida de Boone como manager del equipo, algo que fue rechazado tajantemente por su gerente general, Brian Cashman.

Yankees no le quita confianza a Aaron Boone



"El grupo tiene mi confianza; creo firmemente en ellos y creo que todavía son capaces de todo lo que siempre hemos esperado y soñado, pero tenemos que capear la tormenta ante todo", partió señalando el ejecutivo, quien le entregó todo su respaldo al estratega.

"Creo que Boone ha hecho un gran trabajo; creo que ha manejado extremadamente bien a sus jugadores... Es equilibrado. Es importante que nuestros jugadores vean eso, porque si puede mantener su temperamento igual, en su mayor parte, no ven pánico, no significa que no pueda perder la calma, lo cual hará de vez en cuando cuando sea necesario", sentenció el directivo de Yankees.