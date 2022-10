La historia de la Serie Mundial tiene un capítulo escrito en letras doradas para los peloteros y equipos que lograron los 20 récords más impresionantes de todos los tiempos. Pesaos pesados de la MLB como New York Yankees, Barry Bonds, Chicago Cubs y Yogi Berra, hacen parte de este imperdible recorrido que está a punto de empezar.

En 1903 se jugó la primera Serie Mundial MLB y hasta 1922, con varias modificaciones de por medio, el campeón se determinaba al mejor de nueve juegos. Cuando llegaron las series a siete encuentros, hubo menos probabilidad de lograr un récord, pero no por eso la era moderna de las Grandes Ligas dejó de tener representantes en los 20 récords más impresionantes en los 119 años del ‘Clásico de Otoño’.

Solo en una ocasión se tuvo un juego perfecto, nueve o más entradas lanzadas sin que ningún bateador se embase, en la historia de la Serie Mundial. Una sola franquicia pudo ganar de manera consecutiva cinco ediciones del ‘Clásico de Otoño’, mientras que el pelotero que más bases recibió terminó por ser el que más jonrones dio en una temporada de Las Mayores. Estos y más récords, a continuación.

El único juego perfecto en la historia de la Serie Mundial MLB

De 1903 hasta el inicio de la Serie Mundial 2022, solo se ha registrado un solo juego perfecto. Don Larsen se paró en la lomita para el Juego 5 de la serie entre New York Yankees y Brooklyn Dodgers (hoy en día Los Angeles Dodgers) que estaba empatada 2 a 2. Aquel lunes 8 de octubre de 1956 en el estadio Yankee se logró uno de los récords más impresionantes del ‘Clásico del Otoño’.

“Nunca tuve un control tan bueno en mi vida”, dijo Larsen sobre el mejor juego que lanzó en su vida. El pitcher de los Yankees logró el único juego perfecto en la historia de la Serie Mundial tras 97 lanzamientos, siete ponches y un solo conteo de tres bolas contra Pee Wee Reese en el primer inning. El equipo de New York ganó 2 – 0 aquel Juego 5 del lunes 8 de octubre de 1956 para luego quedarse por 4 – 3 en el marcador global de esa edición del ‘Clásico de Otoño’.

El récord del equipo que más veces jugó en la Serie Mundial MLB

Cuando se habla de dominio en la historia de la Serie Mundial, New York Yankees da un pasó al afrente y ocupa el primer lugar. ‘Los Bombarderos del Bronx’ son los que más veces han jugado para obtener el trofeo que los certifica como campeones y le sacan una diferencia de 19 apariciones al segundo equipo que más veces estuvo en el ‘Clásico de Otoño’: Los Angeles Dodgers.

New York Yankees tiene el récord de ser el equipo que más veces jugó en la Serie Mundial MLB con 40 apariciones, mientras que el Top-5 lo completan Los Angeles Dodgers (21), San Francisco Giants (20), St. Louis Cardinals (19) y Oakland Athletics (14). Estas cifras datan hasta el inicio del ‘Clásico de Otoño’ 2022.

El jugador que más veces jugó la Serie Mundial MLB

Y sí New York Yankees fue el equipo con más participaciones en la Serie Mundial, un ‘Bombardero del Bronx’ tenía que ser el jugador con el récord de ser el que más veces la jugó. ¡Dicho y hecho! Yogi Berra tiene está distinción tras 19 años en la MLB.

Berra registró 12 jonrones, 71 hits y 39 carreras impulsadas para un promedio de .274 de por vida en la Postemporada. El histórico receptor de los Yankees llegó a jugar 14 veces la Serie Mundial con el equipo de New York para ostentar el récord de ser el jugador que más veces jugó el ‘Clásico de Otoño’.

El récord del pelotero con más apariciones en la Serie Mundial MLB con equipos diferentes

No uno, ni dos, el pelotero que ostenta este récord en la historia de la Serie Mundial logró llegar al ‘Clásico del Otoño’ con cuatro equipos diferentes. ¿Cómo le fue? Tras una carrera de 17 años en la MLB, la cúspide llegó con tres anillos de campeón.

Lonnie Smith es el pelotero con más apariciones en la Serie Mundial MLB con equipos diferentes, ya que jugó la máxima instancia de las Grandes Ligas con Philadelphia Phillies (1970), St. Louis Cardinals (1972), Kansas City Royals (1985) y Atlanta Braves (1992) en dos ocasiones. Solo con los Bravos no logró ganar el ‘Clásico de Otoño’.

El jugador más joven en llegar a una Serie Mundial MLB

La mezcla de talento joven y experiencia comprobada tiene grandes probabilidades de ser exitosa en el mundo de los deportes. Esto le pasó a New York Giants (hoy en día en San Francisco Giants) en la MLB 1924 al llegar a la Serie Mundial con el que terminaría siendo el jugador más joven en un ‘Clásico del Otoño’.

Con 18 años, 10 meses y 13 días, Fred Lindstrom es el jugador más joven en llegar a una Serie Mundial MLB. A pesar que no ganó la edición de 1924, tuvo una buena actuación al conectar 10 hits, remolcar 4 carreras y robarse 6 bases para terminar con un promedio de .333 tras 7 juegos.

El récord del pitcher más viejo en tener un juego completo sin carreras en la Serie Mundial MLB

La Serie Mundial 2001 tuvo una de las demostraciones más dominantes por parte de un pitcher. Arizona Diamondbacks venció 4 – 3 a New York Yankees en el marcador global con una joyita de Randy Johnson en el Juego 2 del 28 de octubre que se convirtió en récord.

A los 38 años, un mes y 18 días, Randy Johnson logró el récord de ser pitcher más viejo en tener un juego completo sin carreras en la Serie Mundial MLB tras permitir tres hits, una base por bola y ponchar a 11 jugadores después de 110 lanzamientos. El lanzador zurdo se llevó la victoria en el Juego 2 del ‘Clásico del Otoño’ 2001 y quedó en la historia de Las Mayores.

El pelotero más viejo en llegar a una Serie Mundial de la MLB

Cuando parecía que el retiro estaba cada vez más cerca, Jack Quinn logró ganar no solo una sino dos ediciones de la Serie Mundial con al menos 45 años. Philadelphia Athletics (Oakland Athletics) fue el campeón del ‘Clásico de Otoño’ en 1929 y 1930 con la presencia de un récord a manos de Quinn.

Jack Quinn tiene el récord de ser el pelotero más viejo en llegar a una Serie Mundial de la MLB al hacerlo en 1930 con 46 años, 2 meses y 29 días de vida. El pitcher apareció desde el bullpen en un juego y permitió tres hits y una carrera para irse sin decisión en el Juego 3 contra St. Louis Cardinals del 4 de octubre. Los Athletics terminarían siendo campeones al ganar en seis juegos.

Los únicos jugadores que lograron dos jonrones en sus primeros dos turnos de una Serie Mundial

¡Llegó el primer récord compartido! Debutar en el escenario que todo el mundo de la MLB te está viendo no es nada fácil, peros estos jugadores demostraron nervios de acero. Solo en dos ocasiones en la historia del ‘Clásico de Otoño’ se debutó con dos jonrones en los primeros dos turnos.

Gene Tenace en 1972 conectó dos jonrones en los primeros dos turnos al bate con Oakland Athletics. Terminarían ganando esa Serie Mundial 4 – 3 contra Cincinnati Reds. A Tenace se sumó Andruw Jones al lograr este mismo récord en 1996 con Atlanta Braves, pero no se quedaron con ‘El Clásico de Otoño’, ya que New York Yankees se impuso 4 – 2.

El récord del pitcher con más victorias en una Serie Mundial MLB

La evolución de los bateadores en la historia de las Grandes Ligas se ve reflejada en este récord. Hasta la Serie Mundial 2022, solo un pitcher logró tres victorias en una misma edición del ‘Clásico de Otoño’ desde la temporada MLB 2000.

No es un pitcher, son 13 los que tienen el récord de ser el lanzador con más victorias (3) en una misma Serie Mundial de la MLB. A continuación, el listado de este selecto club:

Deacon Phillippe: Pittsburgh Pirates 1903.

Bill Dinneen: Boston Americans (Red Sox) 1903.

Christy Mathewson: New York Giants (San Francisco Giants)1905.

Babe Adams: Pittsburgh Pirates 1909

Jack Coombs: Philadelphia Athletics (Okland) 1910.

Smoky Joe Wood: Boston Americans Red Sox 1912.

Red Faber: Chicago White Sox 1917.

Stan Coveleski: Cleveland Indians (Guardians) 1920.

Hart Breechen: St. Louis Cardinals 1946.

Lew Burdette: Milwaukee Braves (Atlanta) 1957.

Bob Gibson: St. Louis Cardinals 1967.

Mickey Lolich: Detroit Tigers 1968.

Randy Johnson: Arizona Diamondbacks 2001.

El pelotero con más jonrones en la historia de la Serie Mundial MLB

A la hora de los grandes momentos, un bateador de la talla de Mickey Mantle no fallaba. El exjardinero, quien también supo jugar como primera base, jugó por 18 años en la MLB, llegó a 12 ediciones de la Serie Mundial y es el pelotero que más jonrones dio en la historia del ‘Clásico del Otoño’.

Mantle jugó toda su carrera en New York Yankees y tras tener 273 turnos al bate en el ‘Clásico del Otoño’ conectó 18 jonrones para tener el récord de ser el pelotero con más cuadrangulares en la historia de la Serie Mundial MLB. Babe Ruth es el siguiente en la lista con 15 vuelacercas.

El récord del jugador con más jonrones en una misma Serie Mundial MLB

En los 119 años que lleva la Serie Mundial hasta la edición 2022, uno de los duelos más apasionantes se dio entre Los Angeles Dodgers y Houston Astros en 2017. Se fueron a siete juegos y un jugador logró unirse a otros dos peloters como los que más jonrones dieron en una misma Serie Mundial MLB.

George Springer vio en 34 oportunidades a los pitchers de los Dodgers y con cinco cuadrangulares en la Serie Mundial 2017, el jardinero se unió a Chase Utley (2009) y Reggie Jackson (1997) como lo tres jugadores con más jonrones en una misma edición del ‘Clásico del Otoño’.

El equipo con más títulos en la historia de la Serie Mundial MLB

Desde que se juega la Serie Mundial a partir de 1903, la superioridad de New York Yankees no solo se ve reflejada en el récord de ser el equipo con más apariciones (40). Los ‘Bombarderos del Bronx’ también son la franquicia con más títulos en el ‘Clásico del Otoño’ a pesar que no lo ganan desde el 2009.

La primera Serie Mundial que ganaron los Yankees fue 1923 con Babe Ruth como figura. Hasta la edición de 2022, el equipo de New York acumula 27 títulos en el ‘Clásico del Otoño’ y le llevan 16 campeonatos al segundo equipo más ganador: St. Louis Cardinals (11).

La sequía más larga sin volver a ganar un anillo de campeón de la Serie Mundial

La afición de Chicago Cubs se ilusionaba con la dinastía que se empezaba a edificar luego de dos títulos consecutivos en 1907 y 1908. Sin embargo, no llegó un tercer anillo de campeón hasta que se terminó la sequía más larga en la historia sin volver ganar una Serie Mundial.

Con la victoria en la Serie Mundial 2016 por 4 – 3 contra Cleveland Indians (Guardians), los Cubs lograron romper el récord de la sequía más larga sin volver a ganar un anillo de campeón. 108 años pasaron hasta que Chicago volvió a gritar campeón en el ‘Clásico del Otoño’.

El récord del jugador con más títulos en la historia de la Serie Mundial MLB

La carrera de Yogi Berra en la MLB fue tan buena que de las 19 temporadas que jugó en 18 fue seleccionado como All-Star. El receptor, quien también actuó como jardinero, no solo tiene el récord de la mayor cantidad de ediciones de Serie Mundial disputadas con 14 apariciones, también es el más ganador de todos los tiempos.

Yogi Berra jugó toda su carrera con New York Yankees y con 10 campeonatos es el jugador con más títulos en la historia de la Serie Mundial MLB. En el ‘Clásico de Otoño’, la leyenda de las Grandes Ligas terminó con un promedio de .274 como resultado de 12 jonrones, 39 carreras impulsadas y 71 hits, entre otras estadísticas.

El pelotero que más bases por bola recibió en una Serie Mundial MLB

Cada vez que Barry Bonds se paraba en la caja de bateo para tomar un turno al bate se hacía sentir en la MLB. No por nada es el pelotero con más jonrones (73) en una temporada (2001) de las Grandes Ligas. La leyenda de San Francisco Giants también registró otro récord en la historia de la Serie Mundial.

La estrategia de Anaheim Angels en la Serie Mundial 2002 contra San Francisco Giants fue más que clara: No enfrentar a Barry Bonds. Lo dieron el récord de ser el pelotero (13) que más bases por bola recibió en un ‘Clásico del Otoño’ y se quedaron con la victoria en siete juegos.

El récord de ser el único equipo en la historia de la MLB que ganó cinco títulos consecutivos de Serie Mundial

Los rivales fueron aparecieron y nadie descifraba como ganarles en la Serie Mundial. New York Yankees no solo tiene los récords de ser el equipo con más presencias y títulos en el ‘Clásico de Otoño’, también lograron campeonatos consecutivos que fueron históricos.

De 1936 a 1939, los Yankees ganaron cuatro campeonatos consecutivos. Récord en la historia de la MLB. Ahí no paró todo, el equipo de New York volvió a dominar las Grandes Ligas y ganó cinco ediciones (1949, 1950, 1951, 1952 y 1953) de la Serie Mundial de manera consecutiva para ser el único equipo en hacerlo.

El pitcher con más ponches en un juego de Serie Mundial MLB

Tres en uno. El dominio de Bob Gibson en la historia de la Serie Mundial fue tal que logró el récord de ganar siete juegos consecutivos en diferentes ediciones del ‘Clásico del Otoño’: 1964, 1967 y 1968. El pitcher jugó toda su carrera en St. Louis Cardinals y uno de los títulos que ganó impuso otra marca histórica.

El 2 de octubre de 1968, Gibson se despachó con 17 ponches para ser el pitcher con más strikeouts en un juego de Serie Mundial. A pesar que los Cardinals perdieron 3 – 4 contra Detroit Tigers, Bob terminó con otro récord más: mayor cantidad de ponches (35) en una sola edición del ‘Clásico de Otoño’.

El récord del pitcher con más juegos en la historia de la Serie Mundial MLB

Un latino dice presente. Considerado como el mejor cerrador en la historia de la MLB, Mariano Rivera dejó su legado en la historia de la Serie Mundial. El excerrador de New York Yankees no solo fue el jugador con más salvamentos (652) de la historia.

Rivera tiene el récord de ser el pitcher con más juegos en la historia de la Serie Mundial MLB. En aquellos 24 encuentros, Mariano logró 12 duelos salvados para hacer de este registro el más alto en la historia del ‘Clásico de Otoño’.

El pelotero con más carreras impulsadas en la historia de la Serie Mundial MLB

El recorrido por los 20 récords más impresionantes en los 119 años de la Serie Mundial está llegando a su fin y una vez más el dominio de New York Yankees dice presente con otro récord más para una de sus leyendas. En el Top-5 de los peloteros con más carreras impulsadas en la historia del ‘Clásico del Otoño’ todos fueron jugadores de ‘Los Bombarderos del Bronx’.

A los siete títulos que ganó en la MLB, Mickey Mantle le sumó el récord de ser pelotero con más carreras impulsadas en la historia de la Serie Mundial al registrar 40 en 273 apariciones en el plato. El Top-5 de esta estadística lo completan Yogi Berra (39), Lou Gehrig (35), Babe Ruth (33) y Joe DiMaggio (30).

El jugador con mejor promedio en la historia de la Serie Mundial MLB

¡No es Barry Bonds! La leyenda de San Francisco Giants solo jugó la Serie Mundial 2002 y al tener tan solo 30 apariciones al bate pudo ubicarse como el tercer jugador con mejor promedio (.471) en la historia del ‘Clásico del Otoño’.

En la única Serie Mundial (1979) que Phil Garner disputó logró el récord de ser el pelotero con el mejor promedio en los 119 años del ‘Clásico de Otoño’. El exsegunda base tuvo .500 en 28 apariciones en el plato con resultado de 12 hits, 4 dobles, cinco carreras remolcadas y cuatro anotadas.