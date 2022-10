Luego de un Wild Card apasionante, la postemporada de la MLB continúa por medio de la Serie Divisional de la Liga Americana y Serie Divisional de la Liga Nacional está totalmente definida. Conoce cómo quedó el camino de los equipos de cara a la Seria Mundial 2022.

Las novenas que se despidieron de forma temprana de la fiesta de los Playoffs fueron Toronto Blue Jays, Tampa Bay Rays, St. Louis Caridnals y New York Mets. Ahora, menos protagonistas se disputarán un boleto hacia el Clásico de Octubre.

Los partidos de la Serie Divisional de la Liga Americana quedaron de la siguiente manera: Houston Astros vs Seattle Mariners y New York Yankees vs Cleveland Guardians. Por otro lado, la Serie Divisional de la Liga Nacional tendrá a Los Angeles Dodgers vs San Diego Padres y Atlanta Braves vs Philadelphia Phillies.

Partidos de alto calibre

Sin duda alguna, el duelo entre Dodgers y Padres será el más comentado de todos, pues se trata de una Serie de Campeonato por adelantado que enfrentará a dos grandes nóminas que buscan quedarse con los máximos honores.

Julio Urías figura como el máximo representante latino de los Dodgers, mientras que Manny Machado y Juan Soto hacen de las suyas como representación latinoamericana en San Diego Padres.