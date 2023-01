San Diego Padres figura como una de las organizaciones más poderosas de la Major League Baseball (MLB)actualmente. Sin embargo, para mantener ese poderío de cara al futuro es necesario contar con la generación de relevo.

En ese sentido, se enfoca en encontrar nuevos talentos con grandes proyecciones, como por ejemplo Ethan Salas, receptor venezolano con gran potencial recientemente firmado por casi $6 millones de dólares.

Apenas cuenta con 16 años y muestra un increíble talento, el tranquilamente puede adueñarse de la receptoría de Padres dentro de poco tiempo. Justemente, sabiendo que en MLB existen grandes referentes de su posición, ha revelado a quién sigue y admira.

Ejemplo para Ethan Salas

"He seguido mucho la carrera de Salvador Pérez, Yadier Molina. Siempre he estado escuchando que me comparan con Joe Mauer, supongo que por ser receptores y bateadores zurdos", aseguró el prospecto a MLB.com.

No cabe duda de que será un gran pelotero con mucho potencial por delante, el cual ha sido identificado rápidamente por San Diego Padres de cara al futuro de la receptoría de la organización.