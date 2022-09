La temporada regular 2022 de la Major League Baseball (MLB) está al rojo vivo. Los aficionados quieren conocer de una vez por todas cómo serán los cruces de cara a los Playoffs, la etapa más atractiva de cada campaña en el circuito rentado.

Muchos apuestan sus cartas hacia Los Angeles Dodgers, la novena más sólida de la Liga Nacional. Sin embargo, otros depositan su fe en Houston Astros, la organización más sólida de la Liga Americana en los últimos 5 años.

Por otro lado, no podemos dejar por fuera de la ecuación a organizaciones que se han reforzado para competir y ganar, como San Diego Padres, St. Louis Cardinals, Milwaukee Brewers, New York Mets, New York Yankees o los campeones Atlanta Braves.

Sin embargo, ninguno de ellos tiene un boleto asegurado hacia la postemporada, por lo que se debemos esperar un poco más para conocer los cruces oficiales. Aunque, si todo acabase hoy, estos serían los partidos de MLB Playoffs.

MLB Playoffs hoy

Si todo termina hoy, los equipos que evitarían jugar la Ronda de Comodines de los MLB Playoffs 2022 serían Houston Astros (1) y New York Yankees (2) por la Liga Americana, y Los Angeles Dodgers (1) junto a New York Mets (2).

Sembrados MLB Playoffs 2022 Sembrado Liga Americana Récord Liga Nacional Récord 1 Houston Astros 87-48 Los Angeles Dodgers 92-42 2 New York Yankees 81-54 New York Mets 85-50 3 Cleveland Guardians 69-64 St. Louis Cardinals 79-56 4 Tampa Bay Rays 75-58 Atlanta Braves 84-51 5 Seattle Mariners 76-59 Philadelphia Phillies 73-61 6 Toronto Blue Jays 75-59 San Diego Padres 74-62

Comodín Liga Americana

En estos momentos, Cleveland Guardians (3) enfrentaría a Toronto Blue Jays (6), mientras que Tampa Bay Rays (4) jugaría ante Seattle Mariners (5).

Comodín Liga Nacional

Si todo termina ahora, St. Louis Cardinals (3) deberá retar a San Diego Padres (6) en un duelo de alto calibre, mientras que Atlanta Braves (4) batallará contra Philadelphia Phillies (5).