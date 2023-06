No habría mejor noticia para la CONMEBOL que la adición del Inter Miami de Lionel Messi a la Copa Libertadores. Los clubes de la MLS nunca participaron de la mayor competición del continente a nivel clubes, pero la confederación que rige al fútbol sudamericano ya dio el primer paso.

El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), Juan Carlos Rodríguez, declaró esta semana que “Queremos entrarle a la discusión del tema de la Libertadores y de una vez por todas, si nos invitan, en qué condiciones y con muchas ganas de participar si nos invitan de buena manera“.

Sin embargo, puso una condición para el retorno de los equipos mexicanos a la competición, de la cual no participan desde 2016: “Tienen que ser condiciones de tipo de competencia, económicas y de la final, porque si la final toca acá en México, toca acá. No podemos y no queremos ser tratados como ciudadanos de segunda“.

El paso de la CONMEBOL para que Messi jueguen la Libertadores

El presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, ya había manifestado ante Fox Sports México en 2022 su intención de reincorporar a los equipos mexicanos a la Libertadores: “México es un país tan futbolero como lo son los equipos de Sudamérica, y después de muchos de haber jugado en Copa Libertadores, Sudamericana y la Copa América de repente no tener a México, se extraña la rivalidad porque México es pasión“

Se espera que, tras la Copa América 2024, donde jugarán selecciones de la Concacaf, la Conmebol se reúna con la FMF para discutir el regreso a la Libertadores. Esto, posiblemente, abriría las puertas a los equipos de la MLS de incorporarse también.