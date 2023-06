Era la noticia más esperada en el fútbol mundial y una vez se confirmó, generó amores y odios. Lionel Messi reveló que su nuevo equipo será Inter Miami y un reconocido periodista de ESPN no dudó en publicar unas duras palabras: “Fui a verlo con el PSG hace un mes y solo caminaba en la cancha”.

Y cuando uno no es feliz, es muy difícil que le salgan las cosas. Leo Messi se despidió del Paris Saint-Germain luego de dos temporadas en las que registró 32 goles, 34 asistencias y dos títulos en la Ligue 1. El capitán de la Selección Argentina no se estaba divirtiendo en la cancha y por eso quiere recuperar la felicidad en el fútbol de Estados Unidos.

“Fueron dos años donde yo no era feliz, yo no disfrutaba y eso afectaba mi vida familiar, en donde me perdí muchas cosas, con mis hijos. Yo en Barcelona los llevaba, los iba a buscar, yo acá lo hice mucho menos que en Barcelona. El compartir actividades con ellos y un poco de mi decisión pasa por ahí también, el volver a reencontrarme”, le dijo Lionel Messi a los diarios Mundo Deportivo y Sport sobre su paso por el PSG.

¿Leo le dio la razón a la crítica que recibió? Carlos Tapa Nava es uno de los periodisas más reconocidos de ESPN que cubre los deportes americanos: NBA, NFL, MLB y MLS. Cuando se enteró de la llegada de Messi al Inter Miami lo vio como una noticia muy postiva para el fútbol de Estados Unidos, pero también le envió unas duras palabras al jugador argentino.

Las duras palabras a Messi tras confirmar su nuevo equipo: ‘Solo caminaba en la cancha’

“Lionel Messi viene a Estados Unidos para jugar con el InterMiami CF en la MLS. Tremendo golpe publicitario para la liga. Ojalá Messi llegue realmente a jugar. Fui a verlo con el PSG hace un mes y solo caminaba en la cancha”, publicó Carlos Tapa Nava, de ESPN, en Twitter.