Las miradas están sobre LeBron James al tener asegurado un capítulo único en la historia de la NBA como el máximo anotador de todos los tiempos y cuando los elogios no paran de llegar, llegó una crítica contundente para ‘El Rey’ y Los Angeles Lakers: “Sus días como campeón terminaron”.

En la quinta temporada de LeBron en los Lakers, la directiva decidió darle una segunda oportunidad al Big-3 de Anthony Davis, Russell Westbrook y James a pesar de no clasificar a los Playoffs en la campaña NBA 2021-22. ¿Mejoraron las cosas?

Los Angeles Lakers no logran superar la marca de estar por debajo de .500 (más derrotas que victorias) y mientras que LeBron James tenía una cita con la historia al convertirse en el máximo anotador en la historia de la NBA, el equipo californiano lucha por llegar a los puestos del 7 al 10 en la Conferencia Oeste que le permita jugar el Play-In para poder clasificar a los Playoffs.

A la hora de analizar la NBA, Stephen A. Smith, de ESPN, no se guarda nada. Primero afirmó que “nunca fue, nunca ha sido, ni nunca será más grande que Michael Jordan, nunca sucederá. LeBron tiene seis derrotas, LeBron no apareció en una Final de la NBA que fue contra Dallas”. Luego, acabó al ‘Rey’ a pesar que rompió el récord de Kareem Abdul-Jabbar.

Acaban a LeBron James y a los Lakers: ‘Sus días como campeón terminaron’

“Lo dije antes. Los días de LeBron James como campeón terminaron. Podemos celebrar el ser cuatro veces campeón, los 10 viajes a las Finales NBA, pero como está el equipo construido no hay ninguna manera que ganen un campeonato. Por ese motivo, hay que mirar que pueden hacer en el futuro, quizás pueden hacer algo en la temporada baja. Eso estará por verse (…) Lo que podemos hacer por el momento es celebrar el logro individual de LeBron James que ha sido astronómico al ser el líder de todos los tiempos en anotación”, dijo Stephen A. Smith en el programa Get Up (Levantarse), de ESPN.