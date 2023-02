¿Con Stephen Curry era diferente? El Juego de Estrellas NBA 2023 recibió duras críticas por el bajo rendimiento de los jugadores y eso se vio reflejado en la única reacción que tuvo la estrella de Golden State Warriors tras el All-Star Game. Solo un jugador recibió un mensaje en público por parte del ‘Chef’.

Giannis Antetokounmpo apenas tocó el balón una vez y salió por una lesión en la muñeca izquierda, mientras que LeBron James corrió con mala suerte, sufrió una contusión en la mano derecha y no jugó la segunda mitad del NBA All-Star Game 2023. Ninguno de ellos recibió el mensaje de Curry.

Stephen Curry no pudo jugar el Juego de Estrellas NBA 2023 por una lesión en los ligamentos tibiofibulares superiores y la membrana interósea que lo tendrá por fuera de la temporada 2022-23 hasta, por lo menos, después del juego contra Los Angeles Lakers, del 23 de febrero a las 22:00 ET. Sin embargo, no dudó en reaccionar a un hecho en particular del All-Star Game.

Como lo hizo el mismo Michael Jordan, Curry creó su propia marca bajo el patrocinio de Under Armour y estaría encaminado a firmar un contrato de por vida por mil millones de dólares. Justamente, una estrella de la NBA llevó la edición especial de las zapatillas de Stephen en el All-Star Game y eso hizo que ‘El Chef’ reaccionara.

Al único jugador que Curry le envió un mensaje público tras el NBA All-Star Game

De'Aaron Fox fue seleccionado por primera vez como All-Star para el Juego de Estrellas NBA 2023 y en su llegada al estadio Vivint Smart Home Arena, de Utah, llevaba las zapatillas Curry 2 edición especial para el All-Star Game. Esto hizo que la estrella de Golden State Warriors le enviara un mensaje público a la figura de Sacramento Kings.