Fue a comienzos del mes de julio, dos semanas después de haber perdido las Finales de la National Basketball Association (NBA), en Boston Celtics decidieron reforzarse de cara a la próxima temporada, y una de las nuevas caras firmadas fue el italiano Danilo Gallinari.

El alero de 34 años, con casi dos décadas de trayectoria en el baloncesto y 14 campañas en la competición, jugando en New York Knicks, Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, Oklahoma City Thunder y Atlanta Hawks, llegaba al último monarca de la Conferencia Este, con la misión de mejorar los porcentajes del equipo en tiros desde el perímetro.

Sin embargo, todo parece indicar que Gallinari podría perderse toda la próxima temporada de NBA, luego que jugando para la Selección de Italia, de cara al FIBA Eurobasket 2022, sufriera una fuerte lesión en su rodilla izquierda, que tras los estudios sanitarios, revelaron una mala noticia: desgarro en el ligamento cruzado anterior.

Celtics pierde a refuerzo para esta temporada por grave lesión



"Esta ha sido una semana difícil para mí, ya que he conocido el alcance de mi lesión; este juego significa todo para mí y no poder estar en la cancha con mis compañeros de los Celtics me duele. Planeo dar todo lo que pueda a la organización de los Celtics y a mis compañeros de equipo mientras buscamos un título", detalló el jugador en sus redes sociales.

Cabe recordar que Gallinari llegó a los Celtics como agente libre, firmando un contrato por dos temporadas con un salario de $13.2 millones de dólares, con opción de jugador para su segundo año, y promediando por juego la pasada campaña 11.7 puntos, 4.7 rebotes y 1.5 asistencias, con una efectividad del 38.1 por ciento en tiros de tres puntos.