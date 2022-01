Según reveló The Athletic, la franquicia que más veces conquistó la liga iniciará una nueva renovación en torno a Jayson Tatum y Jaylen Brown a partir de febrero.

Si bien actualmente está en puesto de entrar al Play In clasificatorio en la Conferencia Este para entrar a los Playoffs, la franquicia más ganadora de la historia, Boston Celtics, ha presentado su renuncia formal a pelear el título de esta temporada en la National Basketball Association (NBA).

El nuevo proyecto de la escuadra de Massachusetts, con Ime Udoka como el entrenador y su antecesor, Brad Stevens, como presidente de operaciones, no ha dado los mejores frutos, con una marca de 23 triunfos y 22 derrotas, y con un nivel muy lejano de equipos como Chicago Bulls, Miami Heat, Brooklyn Nets, Cleveland Cavaliers o el campeón Milwaukee Bucks.

Por lo mismo, han comenzado los movimientos dentro del plantel de los Celtics, con la salida del español Juancho Hernangómez, en una operación de tres equipos NBA, trayendo de vuelta a Bol Bol y PJ Dozier, ambos lesionados, desde Denver Nuggets.

El gesto con el que los Celtics renuncian a pelear título de NBA



Y no será el único, porque según reveló Jared Weiss, del portal The Athletic, la mesa ejecutiva de Boston está buscando compradores interesados en el dominicano Al Horford, cuya apuesta no ha resultado según señalan desde dentro de la institución.

A los antes mencionados se sumarán otros dos nombres: el escolta Josh Richardson, quien a término de la presente temporada de NBA quedará como agente libre, y el alemán Dennis Schröder, a quien no le renovarían su contrato, según el medio, pese a que es del gusto de los Celtics.