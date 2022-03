LeBron James está decidido a que el legado que construye temporada tras temporada en la NBA trascienda de las canchas y tenga un impacto social. ‘El Rey’ no dudó en manifestarse en contra de Donald Trump a pesar que era presidente de Estados Unidos y se ganó un enemigo llamado Colby Covington.

La estrella de la UFC no se guarda nada a la hora de atacar a LeBron y en 2020 lo llamó “cobarde” por hablar sobre los militares de Estados Unidos. Ahí no paró todo, Covington se animó a desafiar a James a una pelea en la UFC, pero el jugador estelar de Los Angeles Lakers decidió no entrar en esta polémica.

Cuando parecía que los constantes ataques de Colby Covington habían acabado, una nueva arremetida del peleador de la UFC llegó contra LeBron James. En esta ocasión, el luchador nombró a la Policía de Estados Unidos para acabar con ‘El Rey’ de la NBA.

Covington participó en el podcast ‘Full Send’ (Envío Completo) y explicó por qué se ríe de LeBron James cuando la estrella de Los Angeles Lakers decide hablar sobre la Policía norteamericana. Colby no tuvo piedad y volvió acabar a Bron… ¿Pelearán en la UFC?

Colby Covington vuelve acabar a LeBron James

“Es por eso que me río de LeBron James. Amigo, estás hablando mierdas. Estás poniendo objetivos en las espaldas de los policías, pero luego estás usando la seguridad policial para tu familia”, dijo Colby Covington en el podcast ‘Full Send’ (Envío Completo).