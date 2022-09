Los Angeles Lakers no dejó pasar la oportunidad de traer de regreso a un viejo conocido que ya supo llegar a los Playoffs con el equipo californiano y al ver el nivel de Dennis Schroder con Alemania en el EuroBasket decidieron firmarlo de nuevo. LeBron James ya habló con el nuevo refuerzo que tendrá para la NBA 2022-23.

El 30 de marzo de 2021, los Lakers demostraron que el deseo era continuar con los servicios de Schroder al ofrecerle una extensión de contrato por cuatro años y $85 millones de dólares. El base rechazó la oferta según Brian Windhorst, de ESPN, y tras pasar por dos equipos (Boston Celtics y Atlanta Hawks) en la NBA 2021-22 regresó al equipo de Los Angeles por un año a cambio de US$2.64 millones.

Las decisiones de la vida. Dennis Schroder jugó en la temporada 2020-21 con Los Angeles Lakers y promedió por juego 15.4 puntos, 3.5 rebotes y 5.8 asistencias. El equipo liderado por LeBron James enfrentó a Phoenix Suns en la primera ronda de Playoffs, se pusieron en ventaja 2-1, pero la lesión de Anthony Davis terminó por ser determinante en la derrota por 2-4.

Schroder bajó la producción en los NBA Playoffs 2021 y registró 14.3 puntos, 3 rebotes y 2.8 asistencias en los seis juegos entre Suns y Lakers. Sin embargo, el base dejó buenas sensaciones en el equipo de Los Angeles al punto que LeBron ya lo llamó cuando se dio a conocer la noticia que volvía a la franquicia californiana.

Schroder reveló qué le dijo LeBron al saber que será refuerzo de Lakers en la NBA 2022-23

“No puedo esperar. He estado hablando con él. No puedo esperar a regresar. Quiero ir por algo esta vez. LeBron dijo que estaba contento de haberme recuperado. Es un asunto pendiente. Ese año que estuve allí, no había fans. Hubo covid-19, todos estaban lesionados. Este año, con suerte, todo se mantendrá bien, todos se mantendrán saludables y luego intentaremos buscar algo”, le dijo Dennis Schroder al portal Basket News (noticias).