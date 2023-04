Cuando muy pocos creen que puedan recuperar el nivel de campeones y repetir Finales en la NBA, un analista experto levantó la voz a favor de Golden State Warriors, se animó a decir que pueden volver a la gran final en 2023, pero también dio el nombre de los dos ‘enemigos’ que impedirían que esto se hiciera realidad. ¡Descartaron a LeBron James!

A pesar de que Los Angeles Lakers cada vez juega mejor y tiene hasta posibilidades de clasificar de manera directa a los Playoffs evitando jugar el Torneo Play-In, Stephen A. Smith, de ESPN, no dio el nombre de LeBron como uno de los ‘enemigos’ deportivos que no dejarían a Curry y Warriors llegar a la quinta final en nueve temporadas NBA.

Golden State Warriors recuperará a Andrew Wiggins para el final de la temporada NBA 2022-23 de cara al inicio del Torneo Play-In, del 11 al 14 de abril, o para el comienzo de los Playoffs, a partir del 15 del mismo mes. Este será el factor clave para que Stephen Curry y compañía sorprendan y vuelvan a llegar a las Finales NBA 2023.

“No han tenido a Andrew Wiggins. Andrew Wiggins obviamente es un defensor de élite, un anotador de 18 puntos por juego, que puede terminar en la cancha abierta, que puede anotar desde el perímetro y puede defender esa es una tercera arma adicional. Entonces, cuando lo miras desde esa perspectiva, con Klay Thompson y Steph Curry, sabemos lo que son. Cuatro veces campeones. ¡Cuatro veces! Seis apariciones en Finales de la NBA. Steph Curry, el actual MVP de las Finales de la NBA, los Warriors, los actuales campeones defensores de la NBA. Es muy posible que los Golden State Warriors, a pesar de esta montaña rusa en la que han estado, terminen regresando a las Finales de la NBA. No se puede descartar”, dijo Smith en el programa First Take (Primera Toma) de ESPN.

Los 2 jugadores que no dejarían llegar a Golden State Warriors a las Finales NBA

En el programa First Take (Primera Toma), de ESPN, del 4 de abril de 2023, Stephen A. Smith no solo se animó a decir que Golden State Warriors podía llegar de nuevo a las Finales NBA, el famoso analista también dio los nombres de los dos ‘enemigos’ deportivos que impedirían ver a Stephen Curry, Klay Thompson y compañía, luchar por un título más en el 2023.