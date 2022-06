La chicharra del último cuarto llegó a cero y mil y una emoción se cruzaron por la cabeza de Stephen Curry cuando Golden State Warriors venció a Boston Celtics y se coronó como campeón de la NBA 202. Una de estos recuerdos que acumulaba ‘El Chef’ tienen que ver con Kevin Durant.

Para Draymond Green no hay una muestra superior de respeto que cuando se le abre la puerta de la casa a alguien y se le hace sentir como si fuera su propio hogar. Eso fue lo que hizo Curry con Durant en los Warriors según el alero de Golden State.

No es un secreto que Stephen Curry resignó protagonismo cuando Kevin Durant llegó a Golden State Warriors. ¡Y mal no le fue! Llegaron a tres Finales NBA y ganaron dos campeonatos, pero… Todo lo bueno se acaba y muy pocas cosas duran para siempre.

Draymond Green hizo una colaboración con J.J. Redick y en el podcast ‘The Old Man & The Three' (El viejo y Los Tres), reveló la inesperada reacción que tuvo Stephen Curry cuando se enteró que Kevin Durant dejaba a los Warriors por Brooklyn Nets tras la temporada 2018-19.

Green reveló la reacción de Curry cuando se enteró que Durant se iba de Warriors

“Entonces simplemente sales abruptamente. Sabes y luego miras y tienes que recordar los detalles. Steph, que volaba desde Japón, redirige su avión para no ir a San Francisco y venir a Nueva York solo para descubrir en Instagram una hora antes de aterrizar que Kevin iría a los Brooklyn Nets”, afirmó Draymond Green en el podcast ‘The Old Man & The Three (El viejo y Los Tres) sobre la reacción de Stephen Curry frente a la partida de Kevin Durant.