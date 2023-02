Un nuevo homenaje llegó para Emanuel Ginóbili y, como no podía ser la excepción, fue por todo lo alto. San Antonio Spurs volvió a promocionar el capítulo entero de su docuserie ‘The Ring of the Rowel' (El anillo del Rowel) que le dedicó a Manu. El exjugador de la NBA recibió elogios de figuras como el entrenador de Stephen Curry en Golden State Warriors.

¡Steve Kerr se rindió ante Manu Ginóbili! La leyenda del básquet argentino jugó por 16 temporadas en el mejor baloncesto del mundo, todas fueron en los Spurs, ganó cuatro campeonatos, fue dos veces elegido para el Juego de Estrellas y obtuvo el premio al Sexto Hombre del Año en la temporada NBA 2007-08.

Lo hecho por Emanuel Ginóbili en la NBA lo llevó a ser inducido el 10 de septiembre de 2022 al Salón de la Fama de Básquetbol Naismith Memorial. Por este y muchos más motivos, San Antonio Spurs decidió revivir la legendaria carrera de Manu con el octavo capítulo de la docuserie del equipo.

El episodio 8 llamado ‘Génesis del Big-3: Manu Ginóbili' está disponible en el canal de YouTube de los Spurs y el equipo lo volvió a promocionar, ya que en el partido contra Sacramento Kings, del miércoles primero de febrero del 2023 a las 22:00 ARG, celebrará el título de 2005 regalándole a los primeros 10.000 asistentes un muñeco con la cabeza movible del exjugador argentino.

El DT de Curry se rindió ante Manu: ‘Todo el mundo se dio cuenta que es especial’

A la hora de promocionar el capítulo de Emanuel Ginóbili en la docuserie de San Antonio Spurs, el equipo puso un fragmento en el que Steve Kerr, nueve veces campeón de la NBA (cinco como jugador y cuatro como DT), se rendía al nivel de Manu cuando llegó al mejor baloncesto del mundo.