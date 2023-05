El anuncio de la NBA sobre Draymond Green tras la derrota de Warriors vs. Lakers en Playoffs

Las alarmas ahora sí empezaron a sonar fuerte en San Francisco. Y no se trata de algún temblor ni nada por el estilo. El actual campeón de la NBA, Golden State Warriors, está a una derrota de quedar eliminado en los Playoffs 2023 y cuando muy pocos le ven posibilidades contra Los Angeles Lakers, la liga hizo un anuncio sobre Draymond Green.

En la serie de primera ronda contra Sacramento Kings, la NBA decidió suspender a Green para el Juego 3 por haber pisado a Domantas Sabonis en el segundo partido. Por ese motivo, cada anuncio sobre el compañero estelar de Stephen Curry no deja de inquietar a la afición de los Warriors.

Sin embargo, en esta ocasión no fueron malas noticias las que recibieron Golden State Warriors y Curry sobre Draymond Green. En vísperas al Juego 5 contra Los Angeles Lakers del miércoles 10 de mayo a los 22:00 ET, el ala-pívot de los Dubs logró algo que no pudo ni el mismo Anthony Davis.

El anuncio de la NBA sobre Green tras la derrota de Warriors vs. Lakers

Una vez finalice la participación de Golden State Warriors en los NBA Playoffs 2023 y en vísperas de la temporada 2023-24, Draymond Green deberá tomar la decisión si ejerce la opción jugador por más de US$27.5 millones para continuar una campaña más en los Dubs. Stephen Curry y compañía podrían perder a uno de los mejores defensores de la liga según lo anunció la NBA.

Luego de la derrota de los Warriors contra Lakers por 101 a 104 del 9 de mayo de 2023, la NBA anunció que Draymond Green hizo parte del segundo equipo defensivo de la temporada 2022-23 junto a Bam Adebayo, O.G. Anunoby, Dillon Brooks y Derrick White, al ser uno de los jugadores defensivos más destacados. Por su parte, Alex Caruso, Jrue Holiday, Jaren Jackson Jr., Brook Lopez y Evan Mobley, conformaron el primer equipo defensivo de la liga.