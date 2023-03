Cuando los dos están en cancha es uno de los dúos más temibles en la NBA y ya demostraron que pueden ganar un campeonato. LeBron James y Anthony Davis no estarían pasando por el mejor momento en Los Angeles Lakers y un analista de la NBA reveló cómo está la relación tras la mala reacción cuando se le quitó el récord a Kareem Abdul-Jabbar.

A los hechos. LeBron superó los 38.387 puntos de Abdul-Jabbar y pasó a ser el máximo anotador en la historia de la NBA el 7 de febrero de 2023. Sin embargo, no todo fue alegría porque Anthony Davis se sentó y no festejó como sus demás compañeros cuando James le quitó el récord a Kareem.

Tal fue la repercusión de la reacción de Anthony Davis frente al récord de LeBron James que ‘La Ceja’ tuvo que salir a aclarar a los medios por qué tuvo ese gesto. Incluso, AD confesó que llamó a pedirle disculpas al ‘Rey’ y luego hizo lo mismo cuando se lo encontró en el estadio Crypto.com Arena.

Al parecer, los días de Davis como jugador de los Lakers estarían contados, ya que Colin Cowherd reveló que sería intercambiado cuando inicie la temporada baja para la NBA 2023-24. Uno de los motivos sería cómo quedó la relación con LeBron tras la polémica reacción de AD cuando se le quitó el récord a Kareem Abdul-Jabbar.

El dúo de LeBron James y Anthony Davis se acabaría en Los Angeles Lakers

“Alguien alrededor de los Lakers me había dicho que LeBron y AD, después de esa reacción de LeBron rompiendo el récord de anotaciones de todos los tiempos de Kareem Abdul-Jabbar, no son niños (amigos cercanos). No es hostil, pero no son chicos (cercanos), ¿verdad? Se nota por el lenguaje corporal. Creo que hay una sensación que LeBron siente que lo necesita al menos durante este año porque me dijeron, en el último año, hay momentos en que LeBron está decepcionado. Llegó fuera de forma después de la burbuja (2020). Era su turno de tomar triunfalmente al equipo. Cuando falta LeBron, AD a menudo no juega tan bien y ha habido cierta decepción en el campamento de LeBron”, reveló Colin Cowherd en su podcast del portal El Volumen.