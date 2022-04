Luego del final de la temporada NBA 2021-22 en el que Los Angeles Lakers no clasificó a Playoffs, LeBron James elogió a Russell Westbrook. ¡No le va a gustar a los hinchas!

No había estampado la firma como jugador de Los Angeles Lakers y las dudas llegaron en 3, 2, 1… Russell Westbrook lo intentó de todas las formas, pero no encontró el camino y fue señalado como uno de los principales responsables que el equipo liderado por LeBron James no clasificara a Playoffs 2022.

Westbrook llegó a los Lakers con el objetivo de formar un temible Big-3 junto a Anthony Davis y LeBron James, pero las lesiones solo permitieron jugar 21 partidos con una marca de 11 victorias y 10 derrotas en 393 minutos de juego.

El plan que Russell Westbrook tiene en mente le costaría a la franquicia US$47 millones para la temporada NBA 2022-23 y, aunque el consenso de los hinchas de Los Angeles Lakers sería que no siguiera en el equipo, LeBron le dio un tremendo respaldo.

Russell Westbrook jugó 78 partidos con Los Angeles Lakers en la temporada NBA 2021-22 y promedió por juego 18.5 puntos, 7.4 rebotes y 7.1 asistencias. Sin embargo, las perdidas (3.8) y el bajo porcentaje de efectividad en triples (30%) hicieron de los abucheos y silbidos una constante cada vez que Russ jugaba como local en el estadio Crypto.com Arena. ¿LeBron James lo quiere de regreso en el equipo californiano? ¡Todo parece indicar que sí!

“Una cosa de Russ que amaré, que siempre amaré, es su espíritu competitivo que trae todas las noches... Para tener un tipo que sea confiable y pueda ponerse el uniforme todas las noches, tienes que respetar eso”, fue el elogio de LeBron James a Russell Westbrook en la conferencia de prensa de salida de Los Angeles Lakers.