Ser el mejor tiene sus cosas malas también. LeBron James se la pasa poniendo en ridículo a otros jugadores de la National Basketball Association (NBA). Tanto así que uno de ellos ahora busca vengarse de la superestrella de Los Angeles Lakers.

R.J. Hampton es hoy un base/escolta que juega para los Orlando Magic. Comenzó su carrera en Denver Nuggets, donde fue compañero de Facundo Campazzo, pero se fue en el intercambio por Aaron Gordon.

A pesar de su juventud, Hampton ya vivió lo que es ser humillado por LeBron, cuando en una jugada recibió un tapón típico de los de El Rey. En el pódcast No Chill with Gilbert Arenas, le preguntaron sobre cuál jugador, actual o retirado, le gustaría tener una volcada. Su respuesta fue rápida.

R.J. Hampton quiere volcársela a LeBron James

"Es un cliché, pero LeBron. Pero tengo una razón. Es porque cuando estábamos jugando en Los Ángeles y tengo un robo sobre Russ (Russell Westbrook), y estoy driblando el balón hacia abajo. Austin Reaves está sobre mi hombro. Me lo quito de encima... Estoy justo ahí en el aro, a punto de encestar y volver a la defensa", decía Hampton.

"Loco, Bron salió de la nada. No lo vi. Nadie dijo nada. Fue como si volara desde el otro lado. He visto ese vídeo tantas veces. ... Me cabrea cada vez que lo veo. Así que, por eso. Y estoy enfadado porque no lo encesté. Mi padre siempre me dice: "¿Por qué no lo hiciste?". Yo decía: 'No lo vi venir en absoluto'".