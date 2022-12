La grata aparición de Jordan Poole en el equipo de Golden State Warriors generó un nuevo dolor de cabeza para las defensas rivales de la NBA. Ya era suficiente con que tengan a Klay Thompson y Stephen Curry.

El equipo se transformó en una dinastía casi invencible, en parte a la peligrosa combinación y duo que formaron Thompson y Curry. Conocidos como los Splash Brothers, ganaban partidos con su habilidad para convertir triples. Y ahora, se sumó un tercero.

Poole surgió y explotó en los últimos Playoffs. Con la obtención del cuarto título de los Warriors en los últimos ocho años, el escolta de 23 años se afianzó en la franquicia y ahora demuestra toda su habilidad como Sexto Hombre.

En la temporada 2022-23, el jugador seleccionado con el pick 28 del Draft de 2019, promedia 17 puntos, 2 rebotes, 4.5 asistencias y un 33% de efectividad en sus triples. Sin embargo, es la manera en la que lo defienden lo que lo hace parecido a Curry, de acuerdo al propio Poole.

Jordan Poole, el Stephen Curry suplente

“La forma en la que defienden a Steph en la primera unidad es cómo me están defendiendo a mí en la segunda unidad. Cuando no estamos juntos en la cancha, recibo la misma cobertura que él”, dijo Jordan Poole a The Athletic.