Ad portas de ingresar por la puerta grande al Salón de la Fama del Baloncesto, gracias a sus logros en la National Basketball Association (NBA), más su carrera en Europa y con la selección de Argentina, Emanuel David Ginóbili tuvo un encuentro con la prensa en Springfield, Massachusetts.

Fue el último de los exaltados en la clase 2022, cuya ceremonia será este sábado 10 de septiembre, que recibió la pregunta de los reporteros, en su gran mayoría latinoamericanos quienes pudieron preguntarle su sentir por esta honorífica mención.

"Es un momento irreal estar acá. Uno no crece en Argentina pensando en que va a llegar hasta este lugar. Siendo de Argentina, el hecho de llegar a la NBA ya era algo soñado. Tuve un camino muy improbable para alguien de donde soy", partió señalando Ginóbili por su ingreso al Salón de la Fama, agregando que "estoy acá porque jugué en equipos increíbles. Tuve una suerte increíble de jugar y caer en equipos maravillosos en el momento indicado".

El mayor "legado" de Manu Ginóbili en la NBA



Dentro de tanta emoción por su ingreso a la Vitrina de los Inmortales, Manu se dio un espacio para el humor, cuando se le consultó por cómo es que será reconocido por las próximas generaciones, donde hizo referencia a uno de sus hitos que se hizo viral.

"Mi mayor legado será siempre el del murciélago. Es lo primero que aparece en YouTube cuando buscas mi nombre. Todo lo demás viene atrás de eso", aseguró Ginóbili, provocando las risas de los asistentes al evento, aunque se dio un espacio más serio para referirse a la importancia que le da a su ingreso al Salón de la Fama.

"No hubo un premio individual que yo no lo haya tomado como algo de equipo. Desde el sexto hombre a los All-Stars. Cada vez que pasó eso fue porque mi equipo se destacó y esta no es la excepción. Si yo estoy acá es exclusivamente porque San Antonio Spurs ganó cuatro anillos, la Selección ganó medallas, Virtus Bolonia, lo que quieras. Estoy acá por las virtudes de mis equipos", finalizó el argentino.