Russell Westbrook fue traspasado recientemente a Utah Jazz, pero no parece que se va a quedar allí, por lo que podría recalar en distintos equipos de la NBA.

La estadía de Russell Westbrook en Utah Jazz, parece que no durará mucho más, ya que se especula que el base arregle un buyout con la franquicia. El ex Los Angeles Lakers tiene en el horizonte a varios equipos interesados en hacerse con sus servicios.

"Russ" no ha tenido una buena temporada en el conjunto de LeBron James, por lo que fue traspasado al Jazz, pero no parece que se vaya a quedar allí, ya que no hay interés de ninguna de las partes en que eso suceda.

¿En qué equipo va a jugar Russell Westbrook en la NBA?

Hay varios equipos interesados en quedarse con Russell Westbrook, y a continuación te contamos sobre las posibilidades de cada uno: