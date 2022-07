Para volver a la cima de la NBA no todo fue paz y armonía. Golden State Warriors volvió a ser campeón del mejor baloncesto del mundo y mientras todavía están intactos los recuerdos del título en 2022, surgió una anécdota de cuando una estrella del equipo se enfureció contra Stephen Curry.

Los Warriors venían de ser campeones en la NBA 2015 y en las semifinales de la Conferencia Oeste de los Playoffs 2016 enfrentaron a Portland Trail Blazers. No hubo mejor antesala para el Juego 4 que el regreso de Curry. Stephen se había perdido cuatro juegos de Postemporada por una lesión de rodilla.

Claro, era lógico. Stephen Curry venía sin ritmo y empezó bajo de efectividad en tiros de campo. Sin embargo, ‘El Chef’ ha dejado varias veces claro que, cuando pasa por un mal momento tirando al aro, la única solución es seguir disparando en las duelas de la NBA.

Frente a la insistencia de Curry al seguir lazando el balón, una estrella de Golden State Warriors se enfureció y fue Andre Iguodala el encargado de revelar este nombre. ¿Cómo terminó la historia? Stephen registró 40 puntos, los Dubs ganaron 132 a 125 unidades el Juego 4 de las semifinales de Playoffs 2016 y, una vez más, se demostró que no hay que enojarse contra ‘El Chef’.

‘Esto no es solo Stephen Curry’: La estrella de Warriors que se enfureció contra ‘El Chef’

“Todavía no se había metido en su ritmo, por lo que sería como 2 de 12 o lo que sea. Y Draymond comenzó siendo Draymond, diciendo: ‘Oye hombre, estos son los Warriors. Esto no es solo Steph Curry. Es el Show de Steph Curry, pero no es solo Steph Curry, son los Warriors’. Estoy como, Draymond, cálmate hombre. Solo déjalo disparar. Él dijo: ‘No, G, estamos trabajando duro aquí también...’ Estoy como simplemente déjalo a él y a Klay Thompson hacer lo suyo. Especialmente a él. Eso es como decirte que no vayas a la defensiva. Steph tomó otro tiro y se está volviendo loco. ¿Estás gritando? Porque no sabes... Me dijo: ‘Maldita sea, hiciste un mal tiro’, y Steph me miró y me dijo: ‘¿Y? ¡Voy a disparar de nuevo!’”, reveló Andre Iguodala en el podcast ‘El Gigante Humilde’ sobre el enojo que tuvo Green contra Curry en los NBA Playoffs 2016.