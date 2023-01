El legado de Emanuel Ginóbili no se detiene así haya llegado a la inmortalidad del mejor baloncesto del mundo. En esta ocasión, Manu fue protagonista de una comparación que hizo un excampeón de la NBA entre Tony Parker y la leyenda del básquet argentino.

A uno lo acabó y al otro lo catalogó como el mejor compañero de su vida. El Big-3 de San Antonio Spurs conformado por Tim Duncan, Tony Parker y Manu Ginóbili, pudo ganar más de cuatro campeonatos sino hubiese sido por el egoísmo de una estas tres estrellas de la NBA según lo confesó el protagonista de esta historia.

Stephen Jackson jugó por 14 temporadas en la NBA y fue parte del título de los Spurs en la temporada 2002-03 con un promedio por juego de 11.8 puntos, 3.6 rebotes y 2.3 asistencias. Al excampeón le alcanzó con dos temporadas para rendirse ante Emanuel Ginóbili.

“Sé el tipo de persona que es Tony. Gran jugador, va a bajar al Salón de la Fama. Pero es muy egoísta. Ha sido egoísta. Habríamos tenido más campeonatos y más éxitos si no fuera por su egoísmo (…) Llegó a la NBA, empezó con 19 años. Tuvo un duro despertar porque una vez que llegamos a los playoffs, era Stephon Marbury, era Jason Kidd. No podía manejarlos, así que tuvimos que jugar Speedy Claxton”, afirmó Jackson sobre Parker en el podcast ‘All The Smoke’ (Todo El Humo). Y los halagos a Manu Ginóbili estaban por llegar.

Excampeón NBA acabó a Parker y eligió a Ginóbili como el mejor compañero

En un equipo de San Antonio Spurs donde la consigna del entrenador Gregg Popovich era que todos brillaran por encima de las figuras individuales, Stephen Jackson fue del cielo a la tierra a la hora de comparar a Tony Parker con Emanuel Manu Ginóbili. La confesión del excampeón de la NBA llegó a más de 75.000 reproducciones en Twitter.