Una de las relaciones más recordadas en el mundo del deporte tiene a Michael Jordan y Nike como los principales protagonistas. Al principio no hubo confianza total, llegaron resultados inesperados y hasta se llegó a instalar una narrativa de por qué MJ no puede ser el dueño o un accionista importante de la empresa de Estados Unidos.

El primer contrato entre Nike y Jordan fue en 1984 por $500.000 dólares y cinco temporadas NBA. Sin embargo, por bonos e incentivos el vínculo terminó por representarle unos US$7 millones a MJ. Y eso que la compañía norteamericana esperaba vender $3 millones de dólares al final del cuarto año del contrato.

Michael Jordan y sus famosas zapatillas ‘Air Jordan’ empezaron pisando fuerte al reportar US$126 millones como ganancias en la primera parte del contrato con Nike. Ahí no pararon las cifras récord porque por primera vez en el 2022 se llegó a unos ingresos sin precedentes.

De acuerdo a la información publicada por Joe Pompliano, del portal Huddle Up, la marca ‘Air Jordan’ superó los $5 mil millones de dólares en ingresos anuales por primera vez en junio de 2022. Esto quiere decir que cada cinco horas MJ empezó a ganar junto a Nike US$3 millones.

Frente a la expectativa que Michael Jordan llegue a ser el dueño de Nike o por lo menos tenga una participación significativa como accionista, John Salley, exjugador de la NBA que ganó cuatro títulos uno junto a MJ en 1996 y otro con Los Angeles Lakers en la temporada 1999-00, explicó por qué esto no ha pasado y… ¿No pasará?

“Lo que es tan gracioso es que los negros hacen todos los estándares. Es la cosa más loca que es el estándar en deportes, entretenimiento y arte. Es el estándar, pero no llega a dirigir la empresa que sabrá manipular o explotar esa entidad. Que tiene sentido. No quieres que ninguno de los cautivos que salen de las jaulas se levante con el emperador, simplemente no es así como funciona”, sostuvo John Salley en 2019 durante una entrevista con el canal de YouTube VladTV.