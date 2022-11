La temporada NBA 2022-23 parece estar destinada a que la afición de Los Angeles Lakers sufra más de lo esperado. Mientras que un día pierdan varios juegos consecutivos y luego obtienen una inesperada victoria, la cita de LeBron James para romper el récord de Kareem Abdul-Jabbar como el máximo anotador de la historia se estaría aplazando de manera indefinida según un excampeón de la liga.

Abdul-Jabbar jugó por 20 temporadas en la NBA y además de ganar seis campeonatos, cinco fueron con los Lakers, se retiró como el máximo anotador de todos los tiempos con 38.387 puntos. El segundo en la lista es LeBron y cuando empezaba a pisarle los talones, John Salley le dijo: ¡Un momento! Metafóricamente hablando.

Salley logró salir cuatro veces campeón en once temporadas que jugó en la NBA. El exjugador le concedió una entrevista a Shannon Sharpe y en el podcast Club Shay Shay utilizó a Kobe Bryant como ejemplo para explicar por qué LeBron James no se convertirá en el máximo anotador de la historia.

“¿El récord de Kareem? No. Ni siquiera Karl Malone. Karl era el número dos, ¿verdad? Le estaban dando puntos cuando ni siquiera estaba jugando. Creo que le acaban de dar dos puntos más y hace 25 años que está retirado. Creo que no van a dejar que (LeBron) lo consiga”, le respondió John Salley a Sharpe cuando le preguntó si llegó a pensar que alguien rompería el récord de Abdul-Jabbar como máximo anotador en la historia de la NBA.

Mientras que ESPN se animó a pronosticar los 10 juegos en los que LeBron James podría romper el récord de Kareem Abdul-Jabbar para convertirse en el máximo anotador de la historia, John Salley terminó su explicación del por qué ‘El Rey’ no romperá esta marca en la NBA.

“Te vas a enojar mucho. Piénsalo. No estaba de acuerdo con algo que me dijo Phil Jackson. Luego, llegué a los 50 y lo entendí. Le dije: ‘Phil, Kobe tenía 81 (puntos). No importa lo que hagas, estaba a punto de obtener 104. Si hubieran seguido pasándole la pelota, el otro lado hubiera dicho que no lo lastimaran. Habría habido limpiezas y Kobe habría obtenido 104. Él dice: ‘Algunos récords deben mantenerse’. Yo estaba como wow”, le dijo John Salley a Shannon Sharpe.