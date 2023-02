Ya pasó una buena cantidad de meses desde la última vez que Facundo Campazzo estuvo en una cancha de la National Basketball Association (NBA). Tras un breve paso por Dallas Mavericks, el argentino volvió a Europa.

Pero su paso por la NBA no fue en vano. Además, de haber cumplido un sueño personal, dejó una marca en varios jugadores, como uno de ellos que lo eligió primero en un Dr aft específico, aunque… ¡Lo nombró como europeo!

Además de ser sudamericano, un error inocente por parte de esta figura de la liga, Campazzo se hizo conocido allí por su era en Denver Nuggets. Allí batalló con muchos equipos, ya que sumaba muchos minutos, y hasta llegó a ser clave en Playoffs.

La figura que no soporta a Campazzo

“¿Mejores agitadores deportivos? Piensa en gente que odias”, le preguntó JJ Redick en su pódcast The Old Man & The Three a la figura de New Orleans Pelicans, CJ McCollum. Su respuesta fue clara sobre quién sería su primer pick en ese Draft.

“¿Cómo es el nombre del pequeño tipo de Denver Nuggets? Está en Europa… Facu. No lo soporto. Gran jugador europeo de todas formas. No lo puedo soportar. Le deseo lo mejor en Europa, espero que mi hermano pueda jugar contra nosotros”, declaró.