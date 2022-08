Una tarea no menos compleja será la que tendrá Golden State Warriors en la próxima temporada de la National Basketball Association (NBA), donde deberá defender el título conseguido en la campaña anterior, para lo cual enfrenta un problema importante con una de sus estrellas.

Es que más allá de que la base del plantel campeón se mantiene, con Stephen Curry a la cabeza, donde además se sumaron nuevos refuerzos como Donte DiVincenzo y JaMychal Green, el futuro de la franquicia está en sus valores jóvenes, y es por acá donde viene el ruido.

Esto, según reveló el periodista Stephen A. Smith, de la cadena ESPN, quien aseguró que dentro de los Warriors existe una extrema preocupación por la falta de actitud que ha mostrado durante los entrenamientos el alero congoleño Jonathan Kuminga.

Warriors preocupados por situación extradeportiva de una de sus figuras



"Escucho demasiadas cosas suyas sobre su actitud y falta de disciplina fuera de la cancha; no me refiero a asuntos personales. Estoy hablando de actitud, no de acciones. Me refiero a su actitud, su nivel de concentración, compromiso y determinación. He escuchado que está defraudando a los Warriors en ese sentido. Y tienen que atajar eso, porque soy fan de él", aseguró el comunicador.

Las palabras de Smith se suman a los dichos de Draymond Green, tetracampeón con los Warriors, que en diálogo con NBC Bay Area, afirmó que "quedé decepcionado" con Kuminga, y agregó que "cuando mis compañeros vinieron a verme a la Liga de Verano estaba que me subía por las paredes. Quería destruir a quien fuera que estuviera delante solo porque allí estaban mis compañeros. Simplemente sentí que no hizo clic".