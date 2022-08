La temporada baja que han tenido Los Angeles Lakers ha sido una tan caótica como positiva. Una de las pocas cosas que les queda resolver, es el futuro de Russell Westbrook en la National Basketball Association (NBA). Antes de eso, el base recibió palabras de Jeanie Buss.

La propietaria actual de la franquicia sigue el legado de su padre, el famoso Jerry Buss, y sigue de cerca todo lo que pasa con el equipo de sus amores. Está constantemente junto a Rob Pelinka, el gerente general, en todos los pasos que hace con respecto a los Lakers. Incluido el acuerdo para que se quede LeBron James.

El verano en Los Angeles tuvo varias incorporaciones, entre ellas el intercambio reciente que hicieron para conseguir a Patrick Beverley desde Utah Jazz. Lo extraño es que, a diferencia de lo que todos pensaban, no fue Westbrook quien le dejó su lugar. ¿Se queda o lo utilizan en otro acuerdo?

Jeanie Buss sobre Russell Westbrook

De todas formas, Buss habló con Sam Amick de The Athletic, y llenó de halagos a The Brodie. "Todo lo que puedo decir es que, desde mi punto de vista, (Westbrook) fue nuestro mejor jugador el año pasado. Jugó casi todos los partidos, se presentó, trabajó duro. Me habría gustado ver cómo habría sido este equipo si hubiera estado sano. Es muy difícil ganar cuando Anthony Davis no está en la cancha. LeBron estuvo lesionado gran parte de la temporada. Pero Russ apareció en cada partido y jugó duro cada noche. Y, ya sabes, le aprecio mucho por lo que es y por lo que aporta al equipo".

El reportero no opinó igual, yse quedó con la duda, por lo que le mandó un mensaje preguntándole su verdadera opinión al respecto. Allí, su discurso cambió levemente: "La palabra que debería haber usado es 'consistente'. Jugó 78 partidos la temporada pasada", explicó Buss, que de alguna manera retiró su dicho sobre que Russ fue el mejor jugador de los Lakers la temporada pasada.