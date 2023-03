Eran auténticas estrellas con privilegios inesperados para la época. Chicago Bulls tuvo una de las mejores dinastías de la historia con seis títulos en ocho años y una de sus estrellas, Scottie Pippen, no tenía ni una sola noche libre con su esposa mientras jugaba en la NBAy estaba casado. ¿Hasta Michael Jordan se sorprendió?

La última temporada de Pippen con Jordan en los Bulls fue en 1997-98 y, como todo baile final, hubo imperdibles anécdotas fuera de la cancha. A Dennis Rodman y el viaje que tuvo a Las Vegas durante la campaña se le sumó la revelación sobre el no descanso que tuvo Scottie desde que se caro con Larsa Pippen.

Luego que se revelara la verdad sobre el supuesto viaje de Michael Jordan a Las Vegas para rescatar a Rodman de las minivacaciones que se tomó, Scottie Pippen también quedó expuesto, ya que su esposa reveló lo que hacían para tener relaciones íntimas todos los días.

Pippen y Larsa se casaron en 1997, duraron 23 años casados y tras su divorcio, la ex de Scottie mantiene una relación con Marcus Jordan: el hijo mayor de Michael. MJ ya le dio la bendición a su primogénito para estar con la persona que viajaba a todas las ciudades en las que jugaba Chicago Bulls en víspera de estar con el exjugador de la NBA.

Lo que hacía Scottie Pippen para tener relaciones íntimas todos los días

“Siempre he tenido sexo como 4 veces por noche. He tenido sexo 4 veces por noche todas las noches, nunca tuve un día libre durante 23 años. Nunca pasamos tiempo lejos el uno del otro. Cómo, teníamos un avión privado”, reveló Larsa sobre su matrimonio con Scottie en la segunda reunión de los protagonistas del reality ‘The Real Housewives of Miami’ (Las Verdaderas Amas de Casa de Miami).