Se dice sin vergüenza ni remordimiento. Este viernes en la noche, el entrenador Gregg Popovich, de San Antonio Spurs, se convirtió para la mayoría en el mejor head coach de todos los tiempos en la National Basketball Association (NBA).

Sucedió en la victoria del equipo tejano ante un pretendiente fuerte de Playoffs: Utah Jazz. Pero no fue sin sufrimiento dado que el resultado final fue de 104 a 102, y para vencer a su rival, los Spurs tuvieron que sobrevivir a un par de jugadas sobre el cierre.

Pero la locura se desató luego de que sonara la chicharra final. Pop saludó al entrenador rival, Quin Snyder, y brevemente después tuvo a sus propios jugadores celebrando lo que fue y es una victoria histórica para él, para la franquicia, y para toda la liga.

Gregg Popovich, el mejor de la historia

Con el triunfo 1.336 de su carrera, Popovich se convierte en el entrenador de la NBA con más partidos ganados de la historia. Superó al mítico Don Nelson, que tuvo un porcentaje de victorias de .557%, contra un más eficiente .658 de Gregg.

El argentino Manu Ginóbili, Tim Duncan, Tony Parker, Kawhi Leonard, David Robinson y ahora Dejounte Murray son algunos de los destacados jugadores que lo ayudaron en sus 26 temporadas, en donde consiguió cinco títulos y armó una dinastía.

"Algo como esto no pertenece a un solo individuo. Basketball es un deporte en equipo, y le dices a tus jugadores que deben hacerlo juntos. Y eso ha sido ciertamente el caso en mi vida. Con todos los maravillosos jugadores y entrenadores con los que he sido bendecido, el apoyo de esta hermosa ciudad, los fans nos apoyan sin importar nada. Todos nosotros compartimos este récord. No es mío. Es nuestro, aquí en la ciudad, por toda la gente que recién mencioné. Esa es la alegría de esto", dijo Popovich, fiel a su estilo, disminuyendo su rol e importancia.