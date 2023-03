¿Juega Jalen Brunson hoy en New York Knicks vs Miami Heat por la NBA?

New York Knicks enfrentará a Miami Heat por la NBA, HOY, miércoles 29 de marzo en el Madison Square Garden. Será un duelo clave entre dos equipos que luchan por los puestos de playoffs en la Conferencia Este, por lo que los locales querrán contar con Jalen Brunson.

El base es una de las estrellas de los Knicks, y en la actual temporada regular promedia 23.8 puntos, 3,6 rebotes y 6.2 asistencias por juego. Es la pieza clave del equipo, y a continuación te contamos si podrá jugar frente al Heat.

Jalen Brunson es duda para jugar hoy en New York Knicks ante Miami Heat, debido a esguince en la mano derecha. El ex Dallas aún no está recuperado del todo, por lo que esperarán hasta último momento para confirmar o no su presencia en cancha.