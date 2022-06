¿Del boxeo al Baloncesto? Floyd Mayweather ya no se sube más al ring de manera profesional, y aunque sigue muy ligado a ese deporte, en donde todavía es promotor y ya peleó en una exhibición, ahora lo que le llama la atención es la National Basketball Association (NBA).

Mayweather ya incursionó en los negocios deportivos más allá del boxeo al ser el propietario y creador del equipo The Money Team Racing, o TMT Racing, que compite en NASCAR Cup Series desde el 2019, dos años después de su retiro profesional de las batallas.

Ahora, Money Mayweather expresó interés en comprar un equipo de la NBA este lunes, indicando que las conversaciones ya han comenzado para hacer este sueño realidad. Sus comentarios llegaron en una conferencia de prensa en Las Vegas luego de anunciar un nuevo evento de exhibición en el que competirá.

¿Mayweather a la NBA?

"He hablado con ciertos individuos en los últimos seis meses. Es algo en lo que he trabajado detrás de escena, pero nunca lo revelé públicamente con los medios... Yo y mi equipo hemos trabajado con la NBA. No puedo decir exactamente donde, pero estoy trabajando para tener un equipo", reveló Floyd.

Al vivir en Las Vegas, la conexión entre el ícono de 45 años y la figura de Los Angeles Lakers, LeBron James, que la semana pasada confesó que le gustaría ser dueño de una franquicia cuando se retire, es muy evidente. LeBron mencionó Las Vegas como el lugar en el que le gustaría tener a su equipo.