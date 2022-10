Se paraba en el poste bajo, marcaba presencia con su portento físico y supo dominar la NBA en la temporada 2004. Kevin Garnett volvió a dar de qué hablar en la liga y en una nueva edición del show ‘KG Certificado’ eligió al sucesor de LeBron James en el mejor baloncesto del mundo.

Garnett jugó por 21 temporadas en la NBA, ganó un campeonato con Boston Celtics en 2008, fue el Mejor Jugador Defensivo ese mismo año y se quedó con el premio MVP de la temporada 2003-04. KG terminó con una marca de 16 victorias y 14 derrotas contra LeBron.

Con el nuevo significado de lo que es la longevidad al más alto nivel en la NBA, LeBron James inició la temporada 20 desde que llegó a la liga en 2003. A pesar del mal inicio de Los Angeles Lakers en la campaña 2022-23, ‘El Rey’ promedia más de 20 puntos y será cuestión de poco tiempo para que rompa un récord histórico de Karl Malone. Sin embargo, la era del Bron se acabó según Kevin Garnett.

No es la primera vez que Garnett se rinde al nivel de una estrella de la NBA. A pesar que solo alcanzó a enfrentarlo en diez juegos, marca de 5 – 5, KG lo llamó “Michael Jordan de su era”. Ahora, el miembro del Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial desde el 2020 hasta se animó a elegirlo como el sucesor de LeBron James.

Kevin Garnett eligió al sucesor de LeBron James en la NBA

“Me pregunto en qué era estamos. Tienes que decir que estamos fuera de la era de LeBron, ¿verdad? Y creo que estamos en la era de Steph y la era de Golden State. Creo que tenemos que empezar a poner mucho más respeto por su nombre, porque él no ha terminado, ellos no han terminado. Pero, por el legado de Steph y lo que ha hecho, realmente creo que ha cambiado el juego, no solo la elección de un guardia que tiene un rango loco, pero ha puesto el nivel a otro nivel. Balón profundo, si vas a disparar desde lo profundo, tienes que hacerlo desde aquí. Él sentó el precedente para eso. Esos son cambios en el juego, esos fueron disruptores del juego. Entró y cambió toda la era de la guardia para realmente trabajar en esa profundidad y disparar desde ciertas profundidades. Y sí, la liga tendrá que entretener a la bola que valga 4 puntos en algún momento”, afirmó Kevin Garnett sobre Stephen Curry en ‘KG Certificado’.