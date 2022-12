Una personalidad única en el deporte. El nombre de Michael Jordan en la NBA va más allá de los títulos, premios MVP, récords y reconocimientos, en el mejor baloncesto del mundo. Es por eso que, cuando quería decir algo no se lo guardaba, así le costara una amistad con una leyenda del baloncesto.

Jordan se tomó personal el hecho de no recibir el premio MVP de la NBA 1993 y respondió quedándose con el Jugador Más Valioso en las Finales del título de Chicago Bulls de la temporada 1992-93. Sin embargo, desde ese momento Charles Barkley demostró que tampoco se quedaba atrás a la hora de dar a conocer sus opiniones.

“Número uno, no se lo merecía. Tuvimos el mejor récord de la NBA. Michael debería saberlo mejor. Hubo años en que fue el mejor jugador de la NBA, probablemente tres años antes de ganar el MVP, pero el equipo de los Bulls no fue bueno. El MVP siempre ha sido para el mejor jugador del equipo con el mejor récord. No tiene nada que ver con el mejor jugador”, afirmó Barkley sobre el premio al Jugador Más Valioso que Jordan no ganó en 1993.

Mientras que Michael Jordan asumió el desafío de ser el propietario de Charlotte Hornets desde el 17 de marzo de 2010, Barkley se convirtió en comentarista del canal TNT. Las opiniones del once veces All-Star de la NBA llaman tanto la atención que no solo hicieron enojar al mismísimo MJ, también firmó un contrato por 10 años y US$317 millones con TNT.

La estrella de la NBA que no se habla con Michael Jordan hace 10 años

Taylor Rooks, del portal Bleacher Report, publicó que Michael Jordan y Charles Barkley no se hablan desde hace unos 10 años. Además, en la entrevista que tuvo la periodista con el ganador del premio MVP de 1993, el exNBA no solo confesó que le diría a MJ que “siento que te hayas ofendido. Superemos esta tontería y volvamos a jugar golf y divertirnos”, también reveló el motivo por el cual no se habla con ‘Air’.