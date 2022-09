En un abrir y cerrar de ojos, Boston Celtics pasó de estar a dos juegos de ganar el título de la NBA 2022 contra Golden State Warriors a ser el protagonista de un escándalo que tuvo a Ime Udoka, entrenador del equipo, en un romance consensuado con una mujer que trabaja en la franquicia. ¿Y qué tiene que ver la hermana de Al Horford?

Anna Horford se volvió conocida en el mundo de la NBA por, entre cosas, un polémico mensaje contra Stephen Curry y los Warriors luego que su hermano y los Celtics perdieran en seis juegos las Finales 2022. La hermana del jugador nacido en República Dominicana volvió a dar de qué hablar.

Boston Celtics anunció que Ime Udoka fue suspendido durante toda la temporada NBA 2022-23 por violar las políticas del equipo. Mientras que la franquicia liderada por Jayson Tatum ya eligió al reemplazo del entrenador, la cuenta de Twitter CockSources vinculó a la hermana de Al Horford con este escándalo.

“Ime Udoka ha sido suspendido después de acostarse con la hermana de Al Horford”, fue el mensaje de la cuenta de Twitter que aclara que sus “publicaciones son todas sátiras y parodia”. Sin embargo, Anna Horford empezó a recibir mil y una notificación que la vinculaba con la mujer que tuvo la relación consensuada con el entrenador de los Celtics.

La hermana de Al Horford aclaró si ella fue la del escándalo con Ime Udoka

“Entiendo que esta es una cuenta de troll, pero me han enviado spam con estos mensajes todo el día. No es gracioso. Entiendo que solo quieres clics, pero estás jodiendo con personas reales que no tienen nada que ver con esto. Realmente no está bien”, publicó Anna Horford, hermana de Al, para aclarar que no hace parte del escándalo que involucra el entrenador de Boston Celtics con una mujer del equipo.