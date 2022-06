Un protagonista inesperado llegó a los rumores de la temporada baja. Cuando parecía que Brooklyn Nets se ilusionaba con ganar al menos un título de la NBA de la mano de Kevin Durant y Kyrie Irving, el base parece que se aleja cada vez más de continuar en su actual equipo y, por primera vez, se pronunció en redes sociales.

¿Le abre las puertas a jugar con LeBron James? Todo empezó con la información del reportero Shams Charania, del portal The Athletic, en la que informaba que las conversaciones entre Irving y los Nets para una renovación de contrato no iban por buen camino. A Kyrie le queda un año más en Brooklyn si decide hacer uso de la opción jugador por $36.9 millones de dólares.

En el mundo de la NBA nada es casualidad y apenas empezaron a llegar los reportes que Kyrie Irving podría irse de Brooklyn Nets, se publicó la lista de los seis equipos a los estaría dispuesto a ir el base estrella. Los Angeles Lakers encabeza la lista.

Mientras que Adrian Wojnarowski, de ESPN, informó que el equipo que tendría mayor interés en ir por Irving es los Lakers, Kyrie decidió romper el silencio y con tres enigmáticos mensajes en Twitter habló en medio de los rumores de la posible salida de Brooklyn Nets.

Irving rompe el silencio en medio de los rumores de su salida de Brooklyn Nets

“Es la verdad vs. la mentira. Circo 2022. Katt Williams (comediante). Viviendo en la era de no más secretos. Ya nadie puede esconder sus manos. Presta mucha atención, todo es un movimiento de ajedrez. La verdad vs. la mentira. Encuentra tu tribu. Es una guerra afuera. No endulzar que mierda está pasando. Habla sobre todo lo que estás viendo y cuando estés listo para desconectarte… La verdad contra la mentira”, fueron las primeras palabras de Kyrie Irving en Twitter mientras que los rumores lo tienen cada vez más lejos de Brooklyn Nets y cerca de Los Angeles Lakers.