Una vez más, desde cero. Los Angeles Lakers vuelve a estar con el mismo número de victorias y derrotas en la temporada NBA 2021-22 hasta el juego del sábado 15 de enero contra Denver Nuggets y se asoman cambios en el roster. Un campeón con el equipo sería pieza de cambio. ¿LeBron James lo permitirá?

Al triple intercambio para que Rajon Rondo saliera del equipo se sumó un nuevo refuerzo para LeBron James y compañía. El roster de los Lakers empieza a tener cambios y tres jugadores serían los llamados a salir para poder lograr un intercambio que les dé más profundidad y variantes de juego.

Uno de los grandes problemas de Los Angeles Lakers en la temporada NBA 2021-22 ha sido no establecer un hombre grande dominante en la pintura que marque territorio. Incluso, LeBron James empezó a jugar como pívot por la lesión de Anthony Davis y el bajo rendimiento de DeAndre Jordan y Dwight Howard.

Con el objetivo de lograr un intercambio bomba por jugadores estelares como Jerami Grant o Myles Turner, los Lakers tendrían contemplado la salida de tres jugadores y uno de ellos supo salir campeón con el equipo de Los Angeles en el 2020 al promediar por juego 5.8 puntos y 4.6 rebotes desde la banca en los Playoffs

Lakers quiere salir de Dwight Howard con un intercambio NBA

“Los Lakers tienen poca flexibilidad comercial, pero eso no ha impedido que Los Ángeles explore varios acuerdos potenciales. La oficina principal de Rob Pelinka solo tiene a Talen Horton-Tucker y Kendrick Nunn como jugadores no mínimos con un valor comercial tangible, y esa combinación no será suficiente para conseguir a Grant o Turner. Pero los Lakers han llamado a equipos rivales para evaluar el valor comercial de DeAndre Jordan, Dwight Howard y Kent Bazemore”, afirmó Jake Fischer, del portal Bleacher Report.